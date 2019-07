Rapper-ul ASAP Rocky a fost arestat în Suedia, după o bătaie în stradă. Totul a fost filmat VIDEO

O înregistrare video în care rapperul şi trei dintre gărzile sale de corp pot fi văzuţi în timp ce lovesc un tânăr a fost publicată pe platforma online YouTube de site-ul american tmz.com.

ASAP Rocky, pe numele real Rakim Mayers, a fost arestat miercuri dimineaţă, fiind suspectat de agresiune, potrivit procurorului oraşului Stockholm. "O persoană a fost arestată pentru agresiune şi alte trei, pentru agresiuni grave", a explicat procurorul. Violenţele au avut loc duminică dimineaţă, la câteva ore după ce rapperul a susţinut un concert la festivalul de hip-hop Smash.

Într-o înregistrare publicată pe contul său de Instagram, rapperul s-a apărat spunând că presupusa victimă, însoţit de un alt tânăr, au avut un comportament agresiv faţă de grupul lui A$AP Rocky. El a mai spus că, în ciuda faptului că li s-a cerut să se calmeze, aceştia nu s-au conformat. Acesta a mai publicat o înregistrare video în care unul dintre cei doi tineri poate fi văzut atacând una dintre gărzile sale de corp.

În vârstă de 30 de ani, ASAP Rocky este rapper, producător, model, actor şi regizor de videoclipuri. A debutat în 2011, fiind foarte apreciat de critici. În 2013 şi-a lansat albumul de debut "Long. Live. A$AP", care a debutat pe primul loc în topul Billboard 200. În 2015, Rocky şi-a lansat cel de-al doilea album, "At. Long. Last. A$AP", care s-a plasat pe primul loc în Billboard 200.

these two guys were being dickheads to asap rocky and his crew and look at how well they handled it, especially rocky pic.twitter.com/EzppQhVBHE