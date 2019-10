Articol publicat in: Justitie

Rareş Bogdan, dat în judecată de Tudorel Toader. Atac dur pe facebook al europarlamentarului PNL

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Rareş Bogdan a reacţionat imediat, după ce fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat că îl va da în judecată, amintindu-i că este autorul moral al legii recursului compensatoriu. "Autorul moral şi cel care a desăvârşit acţiunea de eliberare a peste 21.000 de infractori pe străzile României anunţă că m-a acţionat în judecată. Sluga lui Dragnea, Nicolicea, Şerban, Iordache, Bacalbaşa şi Codrin are un tupeu de nedescris în continuare. Îi amintesc acestui individ mizerabil că şi din cauza lui pe străzile României de astăzi se află: 943 de criminali eliberaţi înainte de termen, 634 de violatori eliberaţi înainte de termen, 110 pedofili eliberaţi înainte de termen, 2300 de tâlhari eliberaţi înainte de termen", a scris Rareş Bogdan pe Facebook. Tudorel Toader a anunţat, joi seară, că îi va da în judecată pe Rareş Bogdan şi pe Cătălin Predoiu deoarece aceştia ar fi afirmat că fostul ministru a fost cel care iniţiat Legea recursului compensatoriu în condiţiile în care Minsterul Justiţiei a susţinut neconstituţionalitatea proiectului de lege." “Repetăm, în speranţa de a se înţelege! Legea privind recursul compensatoriu nu a fost iniţiată în timp ce eram ministru al justiţiei. Proiectul de lege a fost modificat, în mod substanţial, de către parlamentari. Sub semnătura mea, MJ a dat aviz negativ modificărilor parlamentare. Sub semnătura mea, MJ a susţinut neconstituţionalitatea proiectului de lege! Am dat numeroase dezminţiri faţă de informaţiile publice referitoare la contribuţia mea şi a MJ privind susţinerea legii privind recursul compensatoriu“, susţine Tudorel Toader. Totodată, Toader anunţă că îi va da în judecată pe liberalii Cătălin Predoiu şi Rareş Bogdan, întrucât aceştia l-ar fi acuzat că el ar fi iniţiat proiectul de lege respectiv. “În speranţa clarificării acestei situaţii, în zilele următoare, voi acţiona în instanţa de judecată pe doi dintre susţinătorii acestui neadevăr – Cătălin Predoiu şi Rareş Bogdan!“, precizează Tudorel Toader. loading...

