Rareş Bogdan, după ce Iohannis a anunţat că se prelungeşte starea de alertă:"Sunt la Bruxelles şi alaltăieri nu am avut unde să mănânc"

"Mă aştept la rationalitate, ca politicienii să fie rationali si să inţeleagă că masurile sunt luate pentru cetătenii României. Sunt la Bruxelles si alartaieri nu am avut unde sa mananc. Abia ieri la ora 16 s-au deschis terasele. Relaxarea anuntata de Iohannis, masurile sunt peste cele enuntate de Belgia.

Sunt de duminica la Bruxelles si am vazut ca nu aveam unde sa mananc, iar de ieri s-au deschis terasele si tot de ieri şi pietele. Fara masca nu poti. La Parlament mi-au dat lacrimile, intr- o zona cu 4-5 sute de oameni, acum sunt cativa. Am venit intr-o Europa care s-a schimbat, am venit cu masina 2300 de km fara sa existe ceva, dar o Europă care s-a schimbat. Masurile sunt pentru a proteja populatia. Sa dam drumul la economie dar sa nu afectam populatia

Îi rog pe politicieni să inteleagă că masurile anunţate de presedinte sunt pentru a proteja populatia României", a spus Rareş Bogdan la România TV.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi că stare de alertă se prelungeşte şi după 15 iunie, dar cu mai puţine restricţii. Astfel, din a doua jumătate a lunii iunie vor fi redeschise mall-urile, excepţie zonele de restaurant şi locurile de joacă, se redeschid salile de finess, se pot redeschide grădiniţele private şi after-schoolurile.

PSD anunță că nu va vota prelungirea Stării de Alertă. Reacția social-democraților a fost anunțată de senatorul Lucian Romașcanu, purtătoruld e cuvânt al PSD și vine imediat după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că după 15 iunie mai multe restricții vor fi eliminate, dar că se impune continuarea stării de alertă.