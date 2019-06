Rareş Bogdan, supărat pe Ludovic Orban că nu l-a luat la Cotroceni: Eu am fost bun în campanie, asta e

Ludovic Orban a mers la Palatul Cotroceni, unde a semnat acordul propus de Klaus Iohannis, dar nu l-a invitat și pe Rareş Bogdan, care s-a arătat nemulţumit la România TV. ”Nu am fost la Cotroceni. Nu am fost, pentru că nu am fost invitat de liderul partidului. Au fost alții acolo. Nu știu dacă mă place sau nu, a considerat că trebuie să fie alții acolo. Eu am fost bun în campanie, asta e. Eu îmi știu locul. Eu și Robert Sighiartău și Alina Gorghiu am lipsit, au fost oameni foarte buni la Cotroceni.



Eu nu am intrat în politică ca să mă fac de râs. Îmi iau dreptul și o să fac ce am promis”, a spus Rareș Bogdan la România TV.

Despre moţiune

"Negociem, avem stranse peste 200 de voturi, mai precis erau 209 voturi, au semnat 172, dar se adauga cei 26 de la Pro Romania, UDMR, minoritatile si de la afiliati. În 4 zile mai trebuie sa obtinem 24 de voturi, astea nu le putem obtine decat daca convingem de la PSD sau ALDE. Aici are un rol Ponta cu PSD sau ALDE. Dacă trece moţiunea urmează un guvern pe care PNL si-l asuma, un program care va fi negociat cu USR PLUS, PMP, Pro Romania. Suntem dispusi si clari, am inteles mesajul tarii, sa scapam de astia şi sa intram la guvernare, avem puncte pe care le vom discuta si cu celalte partide, nu cred ca trebuie sa mai lasam un an guvernarea in mainile PSD. Asta e credinta mea, o parere personala".