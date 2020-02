"Nicuşor Dan e şovăielnic rău". Rareş Bogdan vorbeşte de lupta pentru Primăria Capitalei VIDEO

Potrivit lui Rareș Bogdan, alături de cei doi lideri, au mai fost evaluați în sondajul intern pentru alegerile locale din București: Violeta Alexandru, Ciprian Ciucu, Robert Sighiartău, Ionel Dancă, Florin Cîțu. "Nu, nu voi candida la Primăria București, decât dacă Partidul Național Liberal solicită acest lucru imperios și necesar. Consider că sunt colegi de-ai mei suficient de buni, suficient de dedicați, pe care o să-i sprijinim, împreună cu Ludovic, pentru a reuși să o îndepărteze pe doamna Firea, care este obligatoriu să fie îndepărtată de la București. Nu a făcut nimic pentru capitala României. Sunt o bătaie de joc acești 3 ani și jumătate de guvernare Firea și ea trebuie îndepărtată obligatoriu. Trebuie o guvernare de dreapta în București, care să vină cu proiecte pentru București, care să reușească împreună cu Guvernul - de asta e nevoie de un primar liberal, un primar de dreapta, care să fie în parteneriat cu președintele și mai ales cu Guvernul României care să rezolve câteva probleme stringente.

Probabil cea mai importantă problemă a Capitalei rămâne studiul de trafic și rezolvarea problemelor de trafic, noi avem niște pasaje supraterane care se termină cu semafoare și unde se formează supra-cozi, este ceva incredibil. Nu avem locuri de parcare, e o rușine, suntem sigura capitală europeană fără o centură ocolitoare a orașului. Pe cele 3 inele de circulație ale Bucureștiului nu am reușit să facem măcar o undă verde, o chestie destul de simplă, nu folosim studiul de trafic făcut de japonezi și, de asemenea, mai avem o problemă uriașă și rușinoasă - faptul că nu reușim să facem legătura dintre Aeroportul Otopeni și centrul Capitalei sau gara centrală, așa cum este peste tot, inclusiv la Strasbourg. Suntem singura capitală europeană care nu are legat, cu metrou ușor sau cu tren, aeroportul internațional al țării de centrul capitalei țării. Singurul, rușinea pământului. Dar poate în cele din urmă... Noroc că au venit Băsescu și cu Videanu, care au fost primari la un moment dat în Capitală, că nu ne mai zdrăngăne în urechi tramvaiul așa cum o făcea până la primul mandat al lui Băsescu, când au reușit să facă acele șine sudate și, practic, funcționează astăzi metroul, dacă îl iei din subteran și îl pui pe șinele respective, funcționează fără probleme", a spus Rareş Bogdan, în interviul pentru hotnews.ro.

Europarlamentarul deplânge faptul că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc într-un sigur tur. "Aici e cea mai mare problemă, că, dacă erau două tururi, lucrurile erau extrem de sigure. Mai ales că avem așa: avem un Vlad Voiculescu și Nicușor Dan, candidatul PNL plus PMP-ul, care are candidat și care are niște tineri și personalități care pot să atragă foarte frumos oameni la vot, adică pot să ajungă și ei între 8 și 12 la sută în București, acolo unde bazinul lui Traian Băsescu e încă puternic. Dar primul partid, astăzi, consolidat în București este Partidul Național Liberal. Nu vreau să dau exact scorul, o să dăm când e cazul oficial, dar avem peste 30% și asta ne bucură foarte foarte mult", a mai spus rareş Bogdan.

Acesta a vorbit şi despre relaţia lui Nicuşor Dan cu PNL. "Cu Ludovic vorbește. Vorbesc des, da. Deocamdată, i-am spus lui Ludovic și eu și Robert (Sighiartău- n.r.) și alții: „Îți pierzi vremea dacă nu-i bați cu pumnul în masă și nu-i spui clar, ăsta te poartă", că-l cunosc pe Nicușor. Nicușor e un băiat excepțional, e de zahăr, dar el nu ia decizii, nu e un tip care să spună „acum, gata!". E şovăielnic rău!".

Interviul complet, în clipul de mai jos: