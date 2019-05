Răsturnare de situaţie! Reacţie neaşteptată a preotului care a ţinut predica la înmormântarea lui Răzvan Ciobanu

Părintele a precizat că afirmațiile sale din timpul slujbei nu au avut niciun substrat, cu atât mai mult cu cât el este văr primar cu tatăl lui Răzvan.

"Viaţa este un dar de la Dumnezeu, o taină, moartea este de asemenea o taină, şi uneori poate să fie scurtă, aşa cum a fost la Răzvan. Dumnezeu ne iartă, oricât de mult am greşi, numai ca noi să ne recunoaştem greşelile; am dat un exemplu luat din Pateric: un tânăr frate de mănăstire a văzut o fată frumoasă şi zis că el vrea să se însoare cu ea. A mers la tatăl fetii, care era preot păgân. Acesta a spus că întreabă pe dumnezeul lui (diavolul) dacă acceptă. Diavolul i-a cerut tânărului să se lepede de Hristos, Botez şi mânăstire. „Accept", a zis tânărul. Dar diavolul a zis tatălui „să nu i-o dai pentru că Dumnezeul lui nu l-a părăsit, este cu el". Atunci tânărul şi-a venit în fire şi a gândit că dacă el s-a lepădat de tot ce era mai sfânt şi totuşi Dumnezeu nu l-a părăsit, atunci rămâne în mânăstire. Poate de aici au tras ei concluzia că eu am făcut aluzie la gay, căsătorii heterosexuale. Nici prin gând nu mi-a trecut aşa ceva", a explicat preotul Şerban Ion.

Alin Gălățescu a fost prezent la înmormântarea lui Răzvan Ciobanu. Acesta a fost total dezamăgit de comportamentul preotului care a oficiat slujba.

"E o stare tristă, sunt foarte mulţi, l-au iubit foarte multe personaje, a fost minunat, poate mai puţin preotul, care a ţinut o slujbă jenantă şi prozeletistă, totalmente nelalocul ei, cu exemple din căsătorii heterosexuale care nu-şi aveau locul deloc aici. (...) I-a mai sunat şi telefonul din când în când. Restul slujbei a fost minunată. Mai puţin predica aceasta... care a fost din punctul meu de vedere grotesc„, a declarat Alin Gălăţescu la România TV.