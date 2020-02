Războiul filmat în direct. Rebelii sirieni au deschis focul asupra soldaţilor americani, imaginile sunt teribile VIDEO

Încleştările au avut loc la Khirbat Amo în nordul Provinciei al-Hasakah, iar nemulţumirea localnicilor pare să fi fost provocată de faptul că forţele SUA ar fi ucis miercuri dimineaţă, în circumstanţe nu foarte clare, un adolescent de 14 ani.

Sirienii au deschis focul asupra unui convoi de patrulare al americanilor, însă aceștia nu au replicat, preferând să plece, pentru ca situația să nu escaladeye și să se ajungă la mai multe victime.

Desfășurarea evenimentelor, în clipul de mai jos:

Locals opning fire at US military vehciles in Khirbat Amo in northern al-Hasakah today. Earlier US forces hadkilled a 14 year old teenager from the town. pic.twitter.com/fTA5NxrCMr