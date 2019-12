Răzbunare mafiotă a interlopilor din Craiova. Au atacat o casă cu cockteiluri Molotov, momentul a fost surprins de camere VIDEO

Problemele au început lua trecută, când un tânăr de 18 ani a mers într-un bar din Craiova, unde a fost convins de mai mulți bărbați să joace poker cu ei, deşi nu avea bani. "Eu spun: nu joc că nu am bani.""Hai, bă, joacă, iți dăm noi!". M-au pus la masă, mi-au dat jetoane, am jucat cu ei .Am crezut că jucăm prietenește, pe jetoane . M-am jucat, am plecat, iar a doua zi mă sună că sunt dator la ei 300 milioane (n.r.-lei vechi): "să ne dai banii!". Eu am zis că de unde să le dau bani, că ei mi-au dat jetoane. După aceea, în fiecare zi mă sunau și mă amenințau", a spus Ionuț, tânărul de 18 ani.

Potrivit bunicului lui Ionuț, pe 1 decembrie, mai mulți indivizi ar fi venit peste ei acasă și i-ar fi amenințat că, dacă nu le dau cei 30.000 lei pe care băiatul i-ar datora de la poker, vor omorî întreaga familie. Bărbatul spune că le-a explicat că nu are bani, dar că, de Sărbători, părinții adolescentului, plecați la muncă în străinătate, se vor întoarce și vor plăti. Peste câteva zile, însă, casa a fost atacată cu două cockteiluri Molotov.

„La data de 4 decembrie politiștii au fost sesizați de un bărbat din Craiova cu privire la faptul că mai mulți tineri au pătruns în curtea locuinței acestuia și l-au amenințat pe nepotul său cu acte de violență. În acest caz, politiștii au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenintare și violare de domiciliu. De asemenea, același bărbat a depus o sesizare la poliție cu privire la faptul că a găsit în curtea locuinței, dar și în interiorul acesteia, mai multe bucăți de sticlă în jurul cărora se observau urme de ardere .În acest caz s-a deschis un dosar penal pentru distrugere", a declarant Mihaela Gîrd, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.