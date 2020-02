RECHIZITORIUL CAZ CARACAL. Dincă a divorţat după ce a descoperit un card cu mii de euro pe numele soţiei. Ce s-a găsit în telefon

Ca in familia Dinca se tranzactionau zeci de mii de euro deja nu mai este un secret. Dar membrii familiei isi ascundeau tranzactiile pana si unii de altii, asta este o surpriza gasita chiar in recgizitoriul lui Dinca. In fata procurorilor, monstrul a recunoscut că a vrut să divorțeze de soție lui după ce i-a descoperit un card cu mii de euro. Bani pe care Dincă i-a scos însă nu a vrut să spună și ce a făcut cu ei.