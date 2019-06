Regele greilor a fost bătut măr în ring. Imagini şoc de la meciul pentru cele trei centuri mondiale VIDEO

Anthony Joshua a fost invins azi-noapte, la New York, in meciul de titlu mondial cu Andy Ruiz Jr. Mexicanul i-a luat britanicului centurile WBA, WBO si IBF, administrandu-i acestuia prima infrangere din cariera la profesionisti.

In fata unui public frenetic, in sala de la Madison Square Garden, Joshua a cedat in runda a 7-a a meciului cu Ruiz.

Andy Ruiz Jr este primul pugilist mexican campion mondial la categoria grea. Acesta are 29 de ani si un record de 33 de victorii (22 prin KO) si 1 infrangere la profesionisti. El s-a nascut in California, Statele Unite.