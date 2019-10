Articol publicat in: Societate

Regina-Mamă Elena a fost reînhumată la Curtea de Argeş VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Momente istorice la Curtea de Argeș. Regina Mamă Elena a fost reînhumată sâmbătă alături de fiul ei, Regele Mihai, în cadrul unei procesiuni religioase emoționante la care a participat familia regală dar și fostul principe Nicolae. Regina-Mamă Elena a fost reînhumată, sâmbătă, în noua Catedrală Arhiepiscopală şi Regală de la Curtea de Argeş, la ceremonii asistând câteva mii de oameni. Slujba de înmormântare a fost oficiată de înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în vechea catedrală ctitorită de Neagoe Basarab. La ceremonia religioasă au asistat Custodele Coroanei Române, Margareta, Principele Radu, Principesa Sofia, Principesa Maria alături de Ducele Amedeo de Aosta, Principesa Mafalda (fiica Ducelui De Aosta) şi Lord Peter Rosslyn (şeful Casei Principelui de Wales şi Ducesei de Cornwall), dar şi Nicolae Medforth-Mills, nepotul regelui Mihai. Membrii Familiei Regale au ajuns la catedrală cu puţin înainte de ora 12,00 şi au fost întâmpinaţi cu aplauze de o parte dintre cei aflaţi în curtea mănăstirii. După încheierea slujbei religioase, sicriul a fost scos din catedrală de militarii Brigăzii 30 Gardă, în aplauzele celor prezenţi. A urmat procesiunea militară şi religioasă către noua Catedrală Arhiepiscopală şi Regală, unde s-a desfăşurat ceremonia îngropării în pridvor, la care a participat doar Familia Regală. La momentul intrării sicriului în criptă au fost trase 21 de focuri de armă, iar Muzica Militară a intonat Imnul Naţional şi Imnul Regal. Ceremonia funerară s-a încheiat după ce Custodele Coroanei Române, Margareta, a ieşit din catedrală cu stindardul Reginei-Mamă împăturit şi l-a dat în grijă Aghiotantului Regal, pentru a fi expus ulterior în muzeul de la Săvârşin. loading...

