Regina Marii Britanii angajează cu 50.000 de lire sterline pe an un specialist pe social media

Noul angajat al reginei va beneficia de un salariu anual de 50 de mii de lire sterline pe an, mai exact 4.200 de lire pe luna, iar mesele de prânz vor fi gratuite. Candidaţii au timp până la Crăciun să aplice pentru noul post. Regina Elisabeta a II a este urmărită de peste 7 milioane de oameni pe Instagram.

"Rolul Comunicatiilor Regale este de a aduce in atentia unei audiente mondiale rolul public si munca familiei regale", adauga anuntul.



"Fie ca acoperiti o vizita de stat, o ceremonie de premiere sau un angajament regal, va veti asigura ca toate canalele noastre digitale starnesc in mod constant interesul si ajung la publicul larg".



Criticile la adresa familiei regale in social-media si in mass-media s-au multiplicat in ultimele luni dupa o serie de acuzatii referitoare la prietenia dintre fiul reginei printul Andrew si defunctul om de afaceri american Jeffrey Epstein, care a fost condamnat pentru infractiuni sexuale.