Regina Marii Britanii anunţă calendarul Brexit: ieşirea din UE în 31 octombrie, scrutin anticipat şi reforme interne

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a dat citire luni priorităţilor guvernului conservator condus de Boris Johnson, începând cu ieşirea ţării din Uniunea Europeană la 31 octombrie, un nou acord cu blocul comunitar şi o serie de reforme interne menite să câştige sprijinul alegătorilor în perspectiva scrutinului anticipat care se prefigurează. 'Discursul reginei', aşa cum este numit, a fost scris pentru suverană de către guvern şi prezintă în detaliu proiectele de legi pe care acesta şi le propune pentru anul care urmează.



Discursul şi notele care l-au însoţit trec în revistă peste 20 de proiecte de legi, inclusiv cele necesare pentru punerea în aplicare a unui acord pentru Brexit, pentru care Londra desfăşoară negocieri de ultim moment cu liderii UE în această săptămână, potrivit Agerpres.



'Prioritatea guvernului meu a fost întotdeauna să asigur ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 31 octombrie', a declarat suverana, în discursul rostit în Camera Lorzilor, conform tradiţiei la reunirea parlamentului. 'Guvernul meu intenţionează să lucreze pentru un nou parteneriat cu Uniunea Europeană, bazat pe comerţ liber şi cooperare prietenească', a continuat ea, făcându-se ecoul prim-ministrului.



Printre planurile guvernului se află un nou sistem de imigraţie post-Brexit, reforme în domeniul justiţiei penale, modificări în sistemul de sănătate şi promisiunea de suplimentare a investiţiilor publice pentru stimularea creşterii economice,potrivit Agerpres. Citeşte şi Donald Tusk îl acuză pe Boris Johnson că se joacă cu viitorul Europei



'Oamenii au obosit de lâncezeală, blocaj şi aşteaptă schimbarea. Şi nu vor să mai aştepte pentru a vedea Brexit-ul realizat', afirmă Boris Johnson într-o declaraţie scrisă care a însoţit discursul.



Însă viitorul politic al lui Johnson şi capacitatea sa de a implementa o agendă de guvernare sunt incerte. Prim-ministrul conduce un guvern minoritar şi nu a reuşit să câştige nici măcar un singur vot în parlament de când a preluat puterea în iulie, potrivit Agerpres. Toate partidele vor alegeri anticipate, dar se contrazic asupra datei acestora.Laburiştii, principala formaţiune de opoziţie, au acuzat că regina a fost folosită pentru a promova un manifest electoral al Partidului Conservator. 'Ceea ce avem în fapt este o emisiune electorală de partid de pe treptele tronului', a declarat duminică liderul laburist Jeremy Corbyn într-un interviu pentru Sky News.



În această perioadă marcată de incertitudine, ministrul de finanţe Sajid Javid a anunţat luni că la data de 6 noiembrie va prezenta 'primul buget după ieşirea din UE'. loading...

