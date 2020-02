Relaţie amoroasă la Survivor România. INCENDIAR: cum au fost prinşi doi concurenţi FOTO

Lola, care este totodată și una dintre cele mai controversate concurente, a reușit să provoace mai multe scandaluri cu "Faimoșii" de la Survivor România 2020. Primul a fost cu Cristina Șișcanu, care, în timpul unui joc a abandonat lupta, susținând că aceasta trișează. Apoi, Lola a fost surprinsă având un schimb dur de replici cu Lino Golden, care a ieșit cam șifonat, dat fiind faptul că toți i-au reproșat cuvintele urâte adresate unei femei.

SURVIVOR ROMANIA. Scandal monstru între concurenţi. Bogdan Vlădău A JIGNIT GRAV o celebră artistă de la noi VIDEO

Augustin Viziru, fost concurent de la Survivor România, din echipa "Faimoșilor" a afirmat despre cuvintele lui Lino: "Acolo a greșit! Indiferent de context nu poți să îi spui unei femei că este "fată bătrână"! Nu se vorbește așa cu o femeie, dar vă zic eu, conflictul a început altădată. Nici Lola nu este liniștită, l-a șicanat și ea pe Lino și el nu a mai rezistat. De altfel, le-am spus tuturor că este cea mai periculoasă, că intră în mintea lor, să fie atenți la războinică! Dar...acolo, faimosul meu a greșit, trebuie să recunosc".

Lino Golden este acum într-o formă de zile mari, fapt pentru care a acceptat să facă parte din show-ul "Survivor România": "La 16 ani aveam 100 de kg, atunci am luat hotărârea că trebuie să slăbesc. Țin mine că Alex Velea mi-a spus că nu mă va mai ajuta să slăbesc, când m-a prins că nu mă țineam de dietă cu adevărat. Acela a fost momentul când am devenit foarte serios în această privință. Primul lucru pe care am început să îl fac a fost acela de a alerga în parc, însă după două minute mi s-a făcut rău și eram pe punctul de a chema ambulanța. Atât dieta pe care o țineam, cât și sportul intens m-au ajutat să slăbesc foarte mult. După prima lună, diferența s-a văzut, atât în oglindă, cât și pe cântar; am reușit să slăbesc 10 kilograme. În trei luni de zile am slăbit 30 de kilograme".