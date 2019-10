RENNES - CFR CLUJ (ora 22:00) LIVE STREAM ONLINE VIDEO la DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT în EUROPA LEAGUE

RENNES CFR CLUJ LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT EUROPA LEAGUE. Aleksei Eskov va arbitra meciul Rennes - CFR Cluj, ajutat de asistenţii Dmitri Mosiakin şi Valeri Dancenko. Al patrulea oficial a fost desemnat Vladislav Bezborodov. RENNES CFR CLUJ, meci contând pentru etapa a 3-a din EUROPA LEAGUE, se joacă, joi, de la ora 22:00, LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT.

GRUPA E

S-au jucat: CFR Cluj - Lazio Roma 2-1, Rennes - Celtic Glasgow 1-1, Celtic Glasgow - CFR Cluj 2-0, Lazio Roma - rennes 2-1.

Au mai rămas de disputat: Rennes - CFR Cluj, Celtic - Lazio (24 octombrie 2019), CFR Cluj - Rennes, Lazio Roma - Celtic Glasgow (7 noiembrie 2019), Lazio Roma - CFR Cluj, Celtic Glasgow - Rennes (28 noiembrie 2019), CFR Cluj - Celtic Glasgow, Rennes - Lazio Roma (12 decembrie 2019).

Clasament

"CFR Cluj este foarte experimentată, o echipă compactă care ştie să se apropie foarte repede de poartă, care este de asemenea foarte puternică pe recuperare. În plus, când joacă în deplasare, are o organizare foarte bună şi o capacitate foarte mare de a juca pe contraatac şi se foloseşte de fazele fixe pentru a-şi pune adversarul în pericol. Billel Omrani este periculos, pentru că are un volum mare de efort şi echipa joacă mult pe partea sa. Are un rol şi pe plan defensiv, pentru că se implică mult în recuperarea balonului. Acum avem un punct, CFR Cluj are trei, dar cu un rezultat pozitiv trecem peste ei. Totul încă se joacă în această grupă" a declarat antrenorul lui Rennes, Julien Stephan.

"Faptul că Rennes n-a mai bătut de nouă meciuri e o sabie cu două tăişuri, nu ştiu cum va reacţiona echipa lor. Am spus că m-aş mulţumi cu un punct. E normal, Rennes nu e mai slabă decât Lazio sau Celtic. Asta nu înseamnă că vom juca defensiv. CFR Cluj a demonstrat şi în celelalte meciuri din Europa că joacă la victorie", a spus Dan Petrescu, antrenorul campioanei României înainte de RENNES - CFR CLUJ.

Echipele probabile la meciul RENNES - CFR CLUJ

RENNES: E. Mendy – H. Traore, Da Silva, Gnagnon, Morel, Maouassa - Bourigeaud, Camavinga, Grenier - M. Niang, Raphinha. Antrenor: Julien Stephan.

CFR CLUJ: Arlauskis – Susic, Burcă, Boli, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio - Deac, L. Traore, Omrani. Antrenor: Dan Petrescu.

RENNES CFR CLUJ, meci contând pentru etapa a 3-a din EUROPA LEAGUE, se joacă, joi, de la ora 22:00. RENNES şi CFR CLUJ fac parte din Grupa E, alături de Celtic Glasgow şi Lazio Roma.