Replici acide între Rareş Bogdan şi ministrul Marius Budăi la Romania TV: Aţi furat toţi şi veţi ajunge la puşcărie! Ce am furat eu?

Rareș Bogdan: Am ascultat cu mare atenţie pe ministrul Budăi. Uneori, chiar și oamenii din Ardeal din dorința de a fi plăcuți liderilor politici devin ipocriți. Îmi pare rau ca Budai se transforma in ipocrit si minte fara nerusinare. Niciodata PNL nu va taia pensiile.



Marius Budăi: Pentru că m-ați jignit, vă rog să-mi spuneți care este minciuna spusă de mine.



Rareș Bogdan: Până veți ajunge în fața procurorilor, vă rog să mă ascultați. Ați furat toți și veți ajunge la pușcărie, așa cum meritați.



Marius Budăi: Ce furturi am făcut eu?



Rareș Bogdan: Vreți să mă ascultați, că eu v-am ascultat.



Marius Budăi: Ce să ascult? Ce furturi am făcut eu?



Rareș Bogdan: Ați furat toți, în frunte cu Liviu Dragnea! Ați furat toți și v-ați bătut joc de viitorul României.



Marius Budăi: Nu ocoliți răspunsul și spuneți cu subiect și predicat ce am mințit eu, ce am furat eu?



Rareș Bogdan: Nu înțelegeți sau vreți să vă trimit la școală ca pe Viorica Dăncilă?



Marius Budăi: Spuneți-mi ce am furat eu!



Rareș Bogdan: Sunteți toți în cârdășie! Sper să ajungeți lângă Dragnea toți!



Marius Budăi: Și ce am mințit eu? N-ați zis voi de la PNL că nu mai trebuie vouchere de vacanță, că nu.



Rareș Bogdan: Sunteți niște tâlhari care s-au urcat pe voturile oamenilor.



Marius Budăi: Nu-mi vine să cred așa ceva! El îmi spune mie că am furat, ce dialog este ăsta? Arătați-mi că am mințit și continuăm dialogul.



Rareș Bogdan: Ați spus că noi tăiem pensiile. De unde ați scos aberația asta? Noi am spus foarte clar că nu vom tăia niciodată pensiile în România.



Marius Budăi: Haideți să ducem dialogul într-o notă civilizată.



Rareș Bogdan: Ați mințit spunând că PNL vrea să taie voucherele de vacanță, să taie pensiile. Vă rog din suflet să nu generalizați la poziția oficială a PNL o declarație a unui membru.



Marius Budăi: Haideți să avem un dialog civilizat. Ați spus că sunt mincinos.



Rareș Bogdan: Ați afirmat că PNL vrea să taie salariile sau pensiile în România.



Marius Budăi: Sunt declarații ale colegilor dumneavoastră care au spus că trebuie să vedem dacă mai aplicăm Legea salariilor și Legea pensiilor (...) N-am ce să discut cu un om care m-a făcut mincinos și hoț.



Rareș Bogdan: V-am spus că sunteți mincinos și v-am demonstrat asta! Ce să vă mai demonstrez? O să vă demonstrăm la vot, o să vă demonstreze românii. O sa ajungeti la 10%, nu ati facut spitale, ati eliberat peste 18.000 de infracotri, oamenii nu o sa mai va voteze.