REŢETĂ COZONAC de Paşte ca la bunica. Cei mai delicioşi COZONACI PUFOŞI. Vei primi laude şi de la soacră!

REŢETĂ COZONAC de Paşte ca la bunica. Ingrediente: 1 kg faina, 7 oua, 70 gr drojdie, 500 ml lapte, 125 ml ulei, 125 g unt, esenta de vanilie, esenta de rom, de rom dupa gust, coaja rasa de la o lamaie, cacao, 200 gr nuca, stafide, rahat.

Înainte de a te apuca de "cozonăcit", e bine să încălzeşti bucătăria şi să laşi toate ingredientele să ajungă la temperatura camerei. Poţi să dai deja drumul la cuptor, ca să se încingă. Iar apoi treci la treabă.

Se pune laptele pe foc, se dizolvă în el zahărul, esenţa de vanilie, cea de rom şi coaja de lămâie.

Drojdia se freaca cu o lingurita de zahar pana se omogenizeaza, se amesteca totul cu o lingura de faina. Maiaua se lasa la dospit pana isi dubleaza volumul.

Se încălzeşte uleiul şi se topeşte untul, iar apoi se iau de pe foc. Se iau 6 oua si se separă gălbenuşurile de albuşuri şi se presară o lingurita de sare peste galbenusuri, ca sa se ingalbeneasca si mai mult.

Se pune faina in vasul in care framanti aluatul, iar când s-a dospit maiaua o aşezi în mijlocul făinii şi amesteci, adăugând câte puţin laptele cald cat sa poti băga degetul in el, până se omogenizează.

Adaugi apoi cele 6 galbenusuri si amesteci in continuare, pana cand coca este omogena. Acum poti sa adaugi uleiul caldut si untul topit si framanti pana nu se mai lipeste coca de mana si apar "basicute" in aluat, semn ca maiaua a inceput sa lucreze.

Când e totul gata, acoperi vasul cu un prosop si lasi sa creasca pana isi dubleaza volumul.

Între timp poţi pregăti umplutura. Baţi albusurile spuma, pui zahar si cacao dupa gust, nuca pisata si stafidele sau rahatul.

Când coca de cozonac si-a dublat volumul, imparti compozitia in doua, daca ai tavi mai mari, sau in trei daca ai tavi mai micute.

COZONAC PUFOS. Ingrediente:



- 1 kg de faina,

- 1 1/2 pahare de lapte,

- 6 oua,

- 300 g unt sau margarina,

- 1 1/2 - 2 pahare zahar,

- 40 -50 g drojdie,

- 3/4 lingurita sare,

- 150 g stafide,

- jumatate praf de vanilie

COZONAC PUFOS: Mod de preparare



Pentru cozonac pufos cu stafide se inmoaie drojdia in 1 1/2 pahar de lapte caldut, se adauga jumatate din cantitatea de faina, se amesteca bine ca sa nu se formeze cocolosi, se acopera si se pune plamadeala la loc cald. Cind volumul plamadelii s-a dublat, se adauga sarea, galbenusurile (1 galbenus se lasa pentru unsul cozonacilor) frecate cu zahar si vanilie, untul, se framinta totul, se adauga albusurile batute spuma si restul de faina. Aluatul nu trebuie sa fie prea tare, insa bine framintat si sa se desprinda cu usurinta de peretii vasului. Se acopera aluatul si se pune la cald. Dupa ce a crescut si si-a dublat volumul, se adauga stafide (spalate si uscate) si se amesteca cu aluatul, apoi se pun in forme.



Cine doreste sa faca cozonac pufos, umple forma pAna la 1/3 din inaltimea ei. Pentru cozonaci mai indesati se umplu formele pina la jumatate. Formele se pregatesc in felul urmator: se acopera fundul cu hirtie alba unsa pe o parte si alta cu unt, iar peretii se ung bine cu unt topit si apoi sleit. Formele cu aluat se pun la cald si se acopera cu un servet. Cind aluatul a crescut cit inaltimea formei, se unge cu ou batut si se pune la copt la foc potrivit, 50-60 minute.

In timpul coptului, formele de cozonaci se vor intoarce cu multa bagare de seama fara sa se scuture. Pentru ca partea de sus a cozonacilor sa nu se arda, dupa ce s-au rumenit se vor acoperi cu hirtie udata cu apa. Pentru a incerca daca este gata, se infige in cozonac o surcica subtire: daca, dupa ce se scoate, surcica ramine uscata, cozonacul este gata, daca insa pe surcica se prinde aluat, cozonacul este crud.



"Secretele" unui COZONAC PUFOS:



- toate ingredientele trebuie lăsate cel puţin două ore la temperatura din bucătărie, să nu fie reci!



- nu se pune nimic rece sau fierbinte, fiindcă atunci drojdia nu va mai creşte (să fie totul călduţ, la temperatura mâinii);



- drojdia să fie proaspătă. Se poate face şi cu drojdie uscată, respectând instrucţiunile de pe plic, dar mai bine cumpăraţi drojdie proaspătă;



- dacă sunteţi începătoare sau începător, după caz, mai bine să aveţi o cantitate dublă de drojdie. În caz că „plămădeţul” nu creşte, înseamnă că aţi pus laptele prea fierbinte şi atunci mai bine o luaţi de la capăt cu această operaţiune decât să rataţi cozonacii;

- umplutura cu cacao este una „uscată” (zahăr-cacao-puţină nucă măcinată);



- cozonacul (sulul) se înfăşoară cât mai strâns, pentru a ieşi frumos modelul cu cacao (în secţiune);



- în bucătărie să fie cald, temperatura constantă şi, pe cât posibil, să nu fie curent, de exemplu uşa care se deschide tot timpul;



- atunci când sunt scoşi cozonacii din cuptor, ei trebuie să fie păstraţi în bucătărie până se răcesc bine; nu-i daţi la rece cât sunt încă fierbinţi ori calzi fiindcă se vor face cleioşi înăuntru!



- ultima parte, coptul, este deosebit de importantă. Dacă focul e prea mic, pot ieşi închişi la culoare (stau prea mult la cuptor), dacă e focul mare şi se coc prea repede iarăşi nu e bine (înăuntru vor rămâne necopţi;



- doar încercând această reţetă veţi reuşi să vedeţi cum se coc cel mai bine la cuptorul dumneavoastră.

Ungi masa cu ulei, intinzi coca cu mainile sau cu un sucitor, cat sa obtii o foaie groasa, pui umplutura in mijloc si impaturesti. Bunica ungea tavile cu unt si le tapeta cu faina, dar acum avem hartie de copt. Asezi cozonacii in tavi, acoperi din nou si mai lasi la dospit pana se dubleaza din nou cantitatea. Apoi se ung cozonacii cu ou batut, pentru a fi luciosi si se baga in cuptorul incins si se lasa acolo cam 40-45 de minute. La jumatea timpului, intorci tava in cuptor, iar la final faci testul scobitorii. Daca aceasta ramane curata, ai terminat de facut cozonacii ca la bunica.

Daca ai un cuptor care arde, îţi spune un truc. Daca pui odata cu cozonacii o cratita cu apa in ea, o sa iti iasa perfecti si fara negreala pe ei.

"Secretele" unui COZONAC PUFOS:





Cozonac PUFOS de Paşte. Ce GREŞEALĂ să nu faci ca să îţi iasă ca la cofetărie. Reţete cozonaci de Paşte

COZONAC PUFOS DE PAŞTE

Aşa faci cel mai pufos şi aromat cozonac pentru Paşte. Pentru ca aluatul să crească şi să ai succes cu reţeta, este esenţial ca în bucătărie să păstrezi o temperatură constantă şi să nu umbli prea des la cuptor în timp ce tăvile sunt puse la copt.

Ingrediente:

1 kg făină albă

500 ml lapte

esenţă de rom şi vanilie

200 g unt, plus 30 g pentru uns tăvile

3 linguri coajă de lămâie şi portocală

8 gălbenuşuri, la temperatura camerei

2 linguri ulei

1 linguriţă sare

300 g zahăr

50 g drojdie

1 ou mic, amestecat cu 4-5 linguri lapte, pentru uns

Pentru umplutură:

8 albuşuri bătute spumă

300 g zahăr

250 g miez de nucă copt, măcinat

3 linguri cacao

esenţă de rom

Mod de preparare:

Într-o cană cu lapte cald se desfac 3 linguri din făină. Când s-a mai răcit, se adaugă drojdia şi o lingură rasă de zahăr. Se amestecă, apoi se lasă să crească într-un loc cald până îşi dublează volumul.

Gălbenuşurile se bat spumă cu zahărul într-un castron adânc. Se adaugă sarea, uleiul, esenţele, coaja de lămâie şi de portocală şi 100 g de unt topit.

Maiaua se toarnă peste gălbenuşuri. Se adaugă laptele călduţ şi se amestecă. Făina se încorporează treptat şi se frământă bine până ce aluatul începe să se desprindă de pe mâini. La final se adaugă restul de 100 g de unt, topit. Aluatul se împătureşte, să prindă aer, până se încorporează tot untul.

Vasul se acoperă cu un şervet sau cu folie alimentară şi se lasă la crescut 50-60 de minute, până îşi dublează volumul.

Între timp se pregăteşte umplutura şi se dă drumul la cuptor, să se încingă. Albuşurile se bat spumă. Se adaugă zahărul şi se amestecă până se întăresc. La final se adaugă cacao, esenţa de rom şi nuca. Se omogenizează şi se lasă să se odihnească.

Când a crescut suficient, aluatul se împarte în patru părţi egale. Pe un blat uns cu puţin ulei se întinde câte o foaie de aluat, cu mâinile, potrivită ca lungime cât să încapă în tava de cozonac. Într-un capăt, pe lung, se întinde umplutura, apoi se rulează. Se pune în tava unsă cu unt şi tapetată cu hârtie de copt. Se unge cu puţin lapte şi ou, se presară zahăr şi se mai lasă 20-30 de minute la crescut. Între timp se pregătesc ceilalţi cozonaci.

Când şi-au dublat iar volumul, cozonacii se dau la cuptor 45-50 de minute, după care se înţeapă cu o scobitoare sau cu un pai din mătură pentru a vedea dacă mai rămâne cocă pe el sau dacă este copt.