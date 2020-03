Reteta Mucenici. Cum sa faci mucenici moldovenesti si mucenici fierti

In Moldova, mucenicii au forma cifrei 8, o stilizare a formei umane, sunt facuti din aluat de cozonac, apoi unsi cu miere si cu nuca si dati la cuptor.

In Dobrogea si Muntenia, mucenicii au aceeasi forma, insa sunt din aluat de faina, sunt mai mici si se fierb in apa cu zahar, scortisoara si nuca, simbolizand lacul in care au fost aruncati Sfintii Mucenici. In plus, in Muntenia, pe langa mucenici se mai face "Uitata pentru morti", un mucenic mare, dar orb, pe care copiii il joaca in jurul focului. Acest mucenic este dedicat celor morti care pe tot parcursul anului au fost uitati.

Vezi aici ce alte traditii sunt de Mucenici.

Reteta Mucenici moldovenesti (Sfintisori)

Ingrediente Mucenici moldovenesti

pentru aluat:

600 g faina

cca 250 ml apa calda

un cub de drojdie proaspata (25 g)

o lingura zahar

4 linguri ulei

pentru sirop:

350-400 ml apa

6 linguri zahar

esenta de vanilie

pentru uns:

200 g miere

nuca macinata sau alune

Mod de preparare Mucenici moldovenesti

Intr-un castronel pregatim maiaua:

in 100 ml apa calduta, adaugam lingura de zahar si cubul de drojdie, amestecam usor cu o furculita pana se dizolva zaharul si drojdia se imprastie in apa, adaugam doua linguri de faina si lasam la cald 10-15 minute sa creasca maiaua.

Intr-un vas mai mare se toarna restul de faina, se face o adancitura cu mana in mijlocul fainii, iar pe margine (intr-un colt) adaugam un praf de sare, sarea nu trebuie sa intre in contact direct cu drojdia.

In adancitura turnam uleiul, restul de apa si maiaua crescuta. Cu mana incepem sa acoperim cu faina si in acelasi timp sa framantam aluatul pana se dezlipeste de mana.

Aluatul trebuie sa fie usor moale, la nevoie adaugam putina apa calda in timp ce framantam, iar dupa ce am framantat adunam aluatul in forma de bila.

Acoperim vasul cu aluat cu un prosop curat si il tinem la loc caldut, ferit de curenti pentru cca 30-40 de minute.

Vasul nu-l vom tine langa flacara aragazului, pe soba sau in cuptorul incins al aragazului,aluatul se va opari!

Dupa ce am vazut ca aluatul s-a dublat, il scoatem pe blatul de lucru (masa) usor uns cu ulei si il impartim in 12 sau 16 bucati, depinde de cat de mari ne place sa formam mucenicii.

Dupa ce am impartit aluatul, fiecare bucata se ruleaza cu palmele in forma de sul,care se impleteste in forma cifrei 8.

