Reţete de Paşti: Ciorbă de miel

Se amestecă bine, ca să nu se lipească de fundul oalei, şi se lasă să fiarbă încă 20 minute. Se acreşte, după gust, cu borş completând cu apă până la trei litri sau mai mult, în funcţie de cât de mult a scăzut apa sau de cât de densă se doreşte a fi ciorba. Carnea se scoate de pe oase şi se adaugă în ciorbă. Pentru aromă, este indicat tarhonul sau leuşteanul.

Când este aproape gata, se adaugă sare după gust. Dacă se pregăteşte ciorba în cantitate mai mare, se pun şi măruntaie dar si intestinele subtiri. Plămânii se taie bucăţi cât se poate de mici, rinichiul se taie în bucăţele, ca să poată intra apă în canale şi să le spele bine. Ficatul se taie în bucăţi mici şi se adaugă în ciorbă, când toate sunt fierte (se fierb numai 5 minute, ca să nu se întărească). Intestinele se taie in bucati mai mici (cca 30 cm) spala in mai multe ape reci apoi se tin cca. o ora in apa rece cu otet (3 parti apa + o parte otet), se scot si se mai clatesc in cateva ape reci, apoi fiecare bucata de intestin se inoada astfel sa obtinem niste fundulite care se adauga odata cu maruntaiele.

Ciorba se serveste fierbinte cu multa verdeata tocata fin!

Pofta buna!

