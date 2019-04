Reţete de Paşti: Pască tradiţională cu brânză şi stafide

Preparam umplutura: punem branza dulce de vaca intr-un castron, adaugam zaharul, esenta de rom, coaja de lamaie, zaharul vanilat, ouale, stafidele (stafidele se pun in apa fierbinte cu esenta de rom pentru 5 minute, dupa care se aseaza pe un servet de hartie (ca sa absoaba surplusul)) si amestecam pana la omogenizare.

In compozitia rezultata adaugam faina si amestecam din nou pana se omogenizeaza totul bine.

Dupa ce a crescut aluatul, se unge masa cu ulei si se intinde o bucata de aluat cat mai subtire si un pic mai mare decat forma de copt, apoi se pune foaia de aluat in forma rotunda de copt (forma de copt se unge cu unt si apoi se tapeteaza cu folie de copt) cu marginile pe langa peretii formei in sus, dupa care se pune umplutura preparata, apoi se mai fac niste bilute de aluat si se pune peste umplutura, pe margini, roata imprejur, apoi se face si o forma de cruce in mijloc tot din bilute de aluat.

Se lasa din nou la crescut pana ce compozitia depaseste putin forma. Se introduce la cuptor si se lasa la foc potrivit.

Pasca se tine la cuptor aproximativ 45 de minute. Se scoate de la cuptor si se unge cu miere, eu am pudrat si un pic de zahar, pentru si mai mult aspect. Se lasa la racit un pic, dupa care se taie si se serveste.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici:

https://sfatulparintilor.ro/reteteletale/dulciuri/pasca-traditionala-cu-branza-si-stafide/