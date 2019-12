REVELION 2020. Dacă faci asta o să ai GHINION TOT ANUL. Ce trebuie să faci de ANUL NOU 2020 dacă ai pisică sau câine

REVELION 2020. Anul Nou înseamnă, de fiecare dată, un nou început pentru mulţi dintre noi. Rezoluţii, promisiuni cu mâna pe inimă, în gând făcute sau cu voce tare, prin toate ne propunem să fim mai buni, mai înţelepţi, mai darnici, mai toleranţi, mai atenţi la prieteni şi „neprieteni" şi, mai presus de orice, să prosperăm. Trebuie să ținem cont și de obiceiuri, așa că îți spunem ce tradiții de Revelion 2018trebuie să respecți ca să-ți meargă bine.Vrem cu totii un an mai bun, mai imbelsugat! Nu vrem ca necazurile sau grijile sa ne umbreasca, iar norocul vrem sa ne surada si dorintele sa se indeplineasca! Iată ce „metode" putem folosi pentru asta?!

1. Poarta rosu

Trebuie neaparat, pentru ca astfel vei avea bucurie si noroc tot anul! Chiar daca ti se pare ca nu se asorteaza, o dunga la sosete, o pereche de cercei sau un ac de cravata, un articol de lenjerie intima – rosii sa fie – sunt suficiente pentru a avea multa bafta in noul an!

2. Bea sampanie

Anul nou trebuie sa te gaseasca cu un pahar plin in mana: astfel vei avea parte de belsug! Fie ca e vin spumant sau suc, trebuie sa bei paharul pana la fund si toate dorintele se vor indeplini!

3. Mananca peste

Asa cum pestele inoata prin apa, vei inota si tu prin toate necazurile din anul urmator, fara sa te afecteze. Atentie insa: superstitiosii spun ca trebuie sa fie primul aliment pe care il consumi in noul an!

4. Consuma carne de gasca

Astfel vei pluti peste probleme si vei inainta spre telul tau, asa cum face grasunica inaripata pe luciul apei! Unii spun chiar ca e bine sa evitam carnea de gaina, pentru ca aceasta pasare scurma si astfel norocul se imprastie...

5. Stai alaturi de cei dragi

E important sa nu fii singur, dar daca nu se poate altfel, suna-i pe cei dragi la miezul noptii. Vei fi tot anul aproape de cei langa care ai fost la miezul noptii, vei vorbi tot anul cu cel cu care ai vorbit in primele momente ale anului!

6. Gaseste-ti un loc sub vasc

Vascul aduce noroc pentru tot anul, dar si dragoste nemuritoare fata de persoana pe care o saruti sub boabele albe ale acestei plante ciudate. Pentru mai multa siguranta privind iubirea fara de sfarsit, e bine sa rupi una dintre bobitele de vasc si sa o pastrezi.

7. Saruta-i pe cei dragi

Astfel vei fi alaturi de ei tot anul si vei avea parte de multa dragoste din partea lor. Veti fi aproape unii de altii si veti fi fericiti intregul an.

8. Tine bani in buzunare

Numai cei care au bani in buzunare in noaptea dintre ani vor avea bani tot anul. Aurul si argintul prevestesc bogatie: este bine sa porti o asemenea bijuterie asupra ta.

9. Poarta ceva nou

Este o intalnire magica intre vechi si nou. Obiectul nou pe care il porti va ajuta Anul-nou sa-l invinga pe cel vechi si toate necazurile si dezamagirile pe care le-ai infruntat se vor topi ca un fum, iar cel nou va putea aduce sanatate, fericire si noroc!

10. Fii vesel

Noaptea in care se schimba anii prevesteste viitorul. Daca esti fericit, asa vei fi tot anul! Tot la fel se va perpetua tristetea sau cearta: nu vrei asa ceva. Nici sa fie liniste in jurul tau nu e bine: in aceasta noapte minunata pana si necuvantatoarele incep sa vorbeasca, iar despre cel care le aude vorbind se spune ca va deceda. Deci nu evita artificiile, pocnitorile, zgomotul paharelor ciocnite si distractia!

Se mai spune ca uraturile, plugusorul, capra, ursul si sorcova alunga spiritele rele, iar semanatul aduce belsug! Ca boabele de strugure si stafidele aduc bani: este bine sa se consume cate una pentru fiecare bataie a orologiului, deci douasprezece!

Nu trebuie sa maturi pe 31 decembrie si nici pe 1 ianuarie: odata cu praful vei arunca si norocul din casa! Daca vei coase, cu acul si ata ta iti vei lega norocul; daca vei folosi foarfeca, il vei cioparti; iar daca vei spala rufe, picaturile care se scurg din ele se vor transforma in lacrimi pe obrazul tau... deci odihneste-te!

Unii pun o moneda in paharul cu care beau la miezul noptii: se spune ca aduce bani: daca vei proceda la fel, spal-o bine, ca nu se stie pe unde a „calatorit"! Si in apa cu care te vei spala pe fata in prima zi a anului nou este bine sa pui o moneda.

Anul nou trebuie sa-i gaseasca pe toti satui: chiar si pisicii tale trebuie sa-i pui mai multa mancare in ajunul anului nou!

Poti evita ghinionul daca nu pui pe perete calendarul pentru anul nou inainte sa inceapa si nu arunci nimic in prima zi a anului, dar sa primesti un dar, oricat de mic, e semn de noroc! Pentru un an luminos, lasa o lumina aprinsa in casa toata noaptea!

Tradiții de Revelion 2018 pe glob

La trecerea dintre ani, oameni din fiecare colț de lume au superstiții și tradiții manifestate în diverse moduri. De Revelion, popoarele lumii au diverse tradiții și superstiții

Există obiceiuri și superstiții pe care oamenii le respectă cu sfințenie, convinși că vor avea parte de un An Nou cât se poate de bun, plin de dragoste și de belșug.

Astfel, spaniolii obișnuiesc să mănânce câte o boabă de strugure la fiecare dintre cele 12 bătăi ale ceasului de la miezul nopții, fiecare boabă reprezentând câte o dorințe pentru anul ce vine. Se crede că, în funcție de cât de dulce este boaba respectivă așa va fi și luna respectivă – mai bună sau mai dificilă.

Și portughezii au același obicei ca și spaniolii, doar că înlocuiesc boabele de strugure cu smochine.

În Grecia, tradiția spune că este bine să fie pe masă o prăjiută numită „vassilopitta", în care se pune câte o monedă de aur sau de argint. Cel care o găsește va avea noroc tot anul.

În noaptea dintre ani, belgienii din unele zone mănâncă un preparat pe bază de varză murată și cârnați, având sub farfurie, în buzunare sau în mână câte o monedă, ca să aibă bani întregul an.

În Scoția, tradiția spune că prima persoană care trebuie să intre în casă de Revelion este bine să fie un bărbat cu părul închis la culoare și care să aducă un dar. Astfel se consideră că familia respectivă va avea noroc tot anul. În caz contrar, există superstiția că anul ce vine va fi unul cu ghinion.

În unele țări din America Latină, la 12 noaptea se poartă o anumită culoare pentru a avea parte de noroc. Despre culoarea galbenă se spune că este semn de bani, în timp ce despre culoarea roșie se crede că aduce noroc în dragoste.

La ruși, tradiția este să se deschidă ușile și ferestrele la miezul nopții de Revelion ca să intre anul cel nou în casă.

În unele regiuni din Italia, se aruncă obiecte vechi pe fereastră, simbol al anului care tocmai se încheie. Acest obicei, însă, este din ce în ce mai rar, din cauza pericolului care îi pândește pe cei aflați în stradă când se aruncă obiecte pe fereastră.

Femeile nemăritate din Belarus aşteaptă noaptea de Anul Nou ca să afle dacă se vor căsători. Ele ţin în mână câteva boabe de porumb, cu care ademenesc un cocoş. Potrivit tradiţiei, fata căreia îi dă târcoale cocoşul, se va căsători în anul următor.

În Danemarca se sparg farfurii în ușa vecinilor. familia cu cele mai multe cioburi adunate în fața ușii va avea parte de cel mai mult noroc.

În Irlanda, fetele singure își asază vâsc sub pernă în noaptea dintre ani ca să-și găsească adevărata dragoste.

Brazilienii obișnuiesc să-și ia lenjerie intimă cât mai colorată de Anul Nou pentru a atrage norocul și dragostea.

Filipinezii preferă hainele cu buline și preparatele culinare cu forme rotunde. Se crede că forma rotundă invocă monedele și aduce prosperitate.

În ebraică, Anul Nou se traduce prin 'Rosh Hashanah'. Este un moment sacru, când oamenii se gândesc la ceea ce au făcut rău în trecut şi promit că vor fi mai buni în viitor. Ceremonii speciale au loc în sinagogi, unde se cântă la shofar, un instrument special. Copiii primesc haine noi, iar masa cuprinde obligatoriu fructe şi produse din făină, pentru a aminti de vremea recoltei.

În India, Anul Nou se sărbătoreşte diferit în funcţie de regiune. În Bengalul de Vest, oamenii se împodobesc cu flori, pe care le colorează în roşu, roz, violet sau alb. Femeile poartă haine galbene, culoarea primăverii. În sudul Indiei, mamele pun mâncare, flori şi daruri într-o cutie specială, pentru copii. În dimineaţa Anului Nou, copiii trebuie să ţină ochii închişi până sunt conduşi de mână la cutia cu daruri. În India Centrală, steagurile portocalii împodobesc toate clădirile în ziua de Anul Nou.

În Vietnam, Anul Nou este numit 'Tet Nguyen Dan' sau mai simplu 'Tet'. Vietnamezii cred că un zeu stă în fiecare casă, iar în ziua de Anul Nou se duce la cer. Acolo, el spune cât de bun sau rău a fost fiecare membru al familiei în anul care a trecut. Zeul călătoreşte pe spatele unui crap, de aceea vietnamezii obişnuiesc ca de Anul Nou să cumpere un crap viu, căruia îi dau drumul în rău.

În Japonia, oamenii îşi petrec o săptămână întreagă pregătindu-se pentru venirea noului an. Casa trebuie curăţată foarte bine pentru a preveni apariţia oricăror spirite rele. Toate datoriile trebuie plătite şi, mai ales, toate certurile rezolvate şi greşelile iertate.

Pentru japonezi, Anul Nou, numit 'Oshogatsu', este una dintre cele mai importante sărbători şi un simbol al înnoirii. Sunt organizate 'petreceri de uitat anul' sau 'Bonenkai', prin care oamenii lasă în urmă problemele şi grijile anului pe cale să se încheie şi se pregătesc pentru un nou început. Neînţelegerile şi animozităţile sunt uitate. Pe 31 decembrie, la miezul nopţii, familiile merg la cel mai apropiat templu pentru a împărţi sake (băutura tradiţională, n.r.) şi pentru a asista la cele 108 de lovituri de gong care anunţă trecerea în noul an (această cifră reprezintă numărul păcatelor acumulate într-un suflet de-a lungul anului, iar loviturile de gong simbolizează alungarea păcatelor unul câte unul şi purificarea sufletelor). Pe 1 ianuarie, copiii primesc otoshidamas – mici cadouri cu bani înăuntru. În ziua de Anul Nou se scriu pe o hârtie visele şi dorinţele.