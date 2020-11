Revoltă în Marea Britanie faţă de restricţii. Haos pe străzi la Londra, studenţii au dărâmat gardurile la Manchester VIDEO

Studenţii Universităţii din Manchester, Anglia, au protestat, nemulţumiţi de măsurile pe care facultatea lor le-a impus odată cu intrarea în vigoare a celui de-al doilea lockdown. Tinerii nu au fost de acord cu faptul că mai multe garduri de fier au fost montate în perimetrul campusului.

Ei au reclamat faptul că se simt prizonieri, captivi în campus, aspect ce le afectează extrem de tare sănătatea psihică.

Furioși, tinerii au dărâmat gardurile, au scandat şi au folosit fumigene. ''Este un consens în rândul studenţilor că acest lucru este incredibil de dezumanizant", spun studenții.

