Revoltător, o mamă şi-a bătut cu bestialitate copilul de o lună, apoi a plecat la întâlnire. O vecină a leşinat când a văzut bebeluşul

Abominabila faptă s-a produs în oraşul ucrainean Rivne, iar mama care şi-a adus copilul în pragul morţii are doar 19 ani. Bebeluşul are doar o lună, iar o vecină a fost cel care a descoperit-o pe micuţa Mikita în pragul morţii. Potrivit presei ucrainene, mama şi fiica locuiau într-un hostel social.

Mama a fost plecată toată ziua, iar vecina a găsit-o pe fetiţă întâmplător. "Am intrat să o caut pe mamă, dar am făsit-o pe copilă singură, în leagănul ei. Ochiul ei drept era negru, iar nările nasului erau blocate de sânge închegat. Abia mai respira. Am vrut să o schimb de haine şi am văzut că avea urme de lovituri pe tot corpul. O altă femeie care a intrat în cameră a leşinat când a văzut bebeluşul", a declarat vecina Tatiana Primak.

Mikita a fost dusă în stare critică la spital, iar medicii presupun că are inclusiv fractură de craniu, dar deocamdată nu a putut fi supusă unei radiografii, din cauza stării sale grave.

Mama a fost arestată şi le-a spus poliţiştilor că şi-a bătut copilul pentru că devenise stresată din cauză că bebeluşul plângea tot timpul. "După ce şi-a bătut copilul, mama a plecat la o întâlnire cu un bărbat", a anunţat poliţia. Femeia va fi decăzută din drepturile părinteşti, în timp ce tatăl biologic, un bărbat în vârstă de 27 de ani, nu este interesat să o crească pe fetiţă.

Mikita, după bătaie: