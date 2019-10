Articol publicat in: Sanatate

REZIDENTIAT 2019. Anunţul premierului Dăncilă pentru deblocarea examenului

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că rezidenţiatul s-ar putea organiza, la noua dată stabilită pentru 8 decembrie, dacă preşedintele Klaus Iohannis ar numi pentru două zile un interimar la Ministerul Educaţiei, care să semneze ordinele de ministru în baza cărora se organizează examenul. Premierul Dăncilă vrea să dea HG. Guvernul va adopta o hotărâre privind deblocarea examenului de rezidenţiat, după ce va verifica dacă acest lucru este posibil, a declarat, luni, premierul demis Viorica Dăncilă.



Întrebată, la Palatul Parlamentului, de ce nu dă Guvernul o hotărâre pentru deblocarea rezidenţiatului, aşa cum a recomandat senatorul PSD Ecaterina Andronescu, Dăncilă a spus: "Voi verifica. Dacă este posibil acest lucru, cu siguranţă voi face". Exemenul de rezidenţiat se organizează în baza a şapte ordine de ministru, între care trei sunt comune Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei. Iniţial, examenul a fost stabilit pentru 17 noiembrie, fiind reprogramat pentru 8 decembrie. Sorina Pintea a declarat recent că nu exclude o nouă amânare a examenului, în lipsa unui Guvern nou instalat sau în lipsa unui interimar la Ministerul Educaţiei. loading...

