REZULTATE ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Theodor Paleologu cere dezbatere Iohannis-Dăncilă: "Este dovada de minim respect"

REZULTATE ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Reprezentantul PMP la aceste alegeri, Theodor Paleologu, a fost votat, de peste 6% dintre alegători.

REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. "Vreau să le mulțumesc militanților PMP, dar și simpatizanților, altor formațiuni politice care au susținut această cauză, această luptă electorală. Rezultatul obținut este bun, în condițiile în care nu am avut dezbateri în această campanie, în care am avut o criză de guvern. Cred că e un rezultat foarte bun de la care se poate clădi pentru viitor. E evident că forța care s-a exprimat în aceste alegeri va constitui un fragment în reclădirea dreptei și a centrului în România. Pledez în continuare pentru o largă coaliție a forțelor de dreapta și de centru. Nu consider că sunt stăpânul voturilor mele, așadar pentru moment nu exprim niciun consemn de vot. Evident, nu se pune sub nicio formă problema de a vota pentru PSD. Întotdeauna am combătut PSD, dar aștept din partea președintelui Iohannis să dea un semn de minim respect față de cetățeni și să participe la dezbatere. Și când voi vedea dezbaterea dintre Iohannis și Dăncilă îmi voi expunde punctul de vedere. Sunt mândru de aceste voturi, de voturile celor care m-au susținut în această campanie. Salut participarea masivă la vot, în diaspora. E absolut necesar ca diaspora să fie reprezentată în mod corect în Parlamentul României. Am dovedit că suntem deștepți și mulți. Vă mulțumesc din inimă", a spus Paleologu.