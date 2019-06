Rezultate evaluare naţionala 2019 Braşov. Bătaie mare pe cele mai bune licee din oraş

Rezultate evaluare naţionala 2019 Braşov. În data de 25 iunie (până la ora 12:00) au fost afişate primele rezultate, procedură urmată de înregistrarea contestaţiilor (între orele 14:00 și 20:00).

VEZI AICI REZULTATELE EVALUARII NAŢIONALE BRAŞOV

Între 26 și 28 iunie vor fi soluționate contestațiile, urmând ca în data de 29 iunie să fie afișate rezultatele finale.

În 12 iulie este programată repartizarea computerizată la liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a.

Media obținută la acest examen reprezintă 80% din media de admitere la liceu, iar media generală de absolvire a claselor V-VIII contează în proporție de 20%.

Potrivit prof. Olga Michaela Judele, inspector școlar general adjunct al IȘJ Brașov, în județul Braşoiv, la a doua probă a EN 2019, 191 dintre cei 4.021 de absolvenţi braşoveni au absentat dar, ca şi la proba de Limba şi literatura română de marți, examenul s-a desfăşurat tot fără incidente (disfuncţionalităţi sau tentative de fraudă).

Elevii care au terminat clasa a VIII-a și care vor să învețe o meserie, au la dispoziție doar două zile pentru înscriere.

Elevii de clasa a VIII-a care vor să urmeze cursurile duale, unde primesc bursă lunară de cel puțin 400 lei, trebuie să completeze o fișă de înscriere la secretariatul școlii gimnaziale la care învață. Tinerii depun apoi, în perioada 24-26 iunie, fișa de înscriere la liceele care organizează clase duale, informează edupedu.ro.

Admiterea în învățământul dual are două etape

Prima etapă de admitere într-o școală profesională duală începe cu înscrierile, pe 24 iunie 2019. Pe 26 iunie 2019, școlile duale afișează lista cu elevii care s-au înscris și anunță dacă au mai mulți candidați decât locuri disponibile.

În cazul în care şcoala a stabilit să organizeze examen de admitere, aceasta se derulează în zilele de 27-28 iunie 2019. Copiii află rezultatele tot în aceste două zile, iar cei care pică examenul pot să se înscrie imediat la o altă şcoală profesională.

În 1 iulie este actualizată lista cu elevii înscrişi la şcolile profesionale.

A doua etapă de admitere începe din 22 iulie, cu înscrierea elevilor la clasele duale la care au rămas locuri libere.

Școlile cu învăţământ profesional dual au mai multe avantaje. Copilul primeşte lunar o bursă de minim 400 de lei, din care 200 sunt de la stat, iar 200 de la firmele cu care şcoala are parteneriate. Sunt însă şi firme care oferă burse mai mari (şi de 700 de lei, potrivit ofertelor de şcolarizare anunţate deja la Braşov), la care se adaugă cei 200 de lei de la stat.

În plus, copilul învaţă o meserie, pe parcursul a trei ani, făcând şi practică în companiile cu care şcoala are parteneriate. La final, mulţi au un loc de muncă asigurat şi o calificare sigură. Unele şcoli, în parteneriat cu firmele care vor să-şi pregătească viitorii angajaţi oferă şi multe alte facilităţi: mese asigurate în fiecare zi, cazare asigurată etc. Cei care doresc se pot înscrie, după ce finalizează şcoala profesională, şi la facultate.