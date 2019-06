Rezultate EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 Bucureşti: Cine sunt elevii cu media 10 în Capitală

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, marţi, la România TV, după afişarea primelor rezultate la Evaluarea Naţională 2019, că în Bucureşti şi în alte patru judeţe (Brăila, Cluj, Prahova şi Galaţi) rata de promovare este peste 80%. Potrivit ministrului Educaţiei, la nivel naţional au fost 1.956 de note 10 la limba şi literatura română şi 2.535 de note 10 la matematică.

Anul acesta, înainte de contestaţii sunt 48 de medii de 10 în Bucureşti. Ca o comparaţie, anul trecut înainte de contestații au fost 53 de medii de 10 în Capitală.

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 BUCURESTI. Iată elevii care au obţinut media 10 la Capacitate:

1 ALEXA V. GABRIELA FLORENTINA 1 Şcoala Gimnazială nr. 156

2 ANGHELESCU G. ANA 2 Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

3 BADEA D. GEORGE CĂTĂLIN 3 Şcoala Gimnazială nr. 194

4 BĂRBULEANU CD. AMALIA IOANA 4 Școala Centrală

5 BÂSCEANU AM. ANDREEA BIANCA 5 Liceul Pedagogic "Anastasia Popescu"

6 BERCARU T. ALEXANDRU MIHAI 6 Şcoala Gimnazială "Pia Brătianu"

7 BRATU SB. SARAH ALEXIA 7 Şcoala Gimnazială nr. 117

8 BRIŞCULESCU JC. ANDRA MARIA 8 Liceul Teoretic "Ion Barbu"

9 CATANĂ OD. DARIA IOANA MARIA 9 Școala Gimnazială nr. 81

10 CĂLIN C. DIANA GABRIELA 10 Școala Gimnazială nr. 79

11 CĂRĂUŞ C. IOANA MĂDĂLINA 11 Liceul Teoretic Internațional de Informatică Bucuresti

12 CÂRSTEA IC. ALEXIA ECATERINA 12 Colegiul Naţional "Grigore Moisil"

13 CERNEA F. BIANCA VALENTINA 13 Şcoala Gimnazială nr. 164

14 CINTEZĂ PM. TUDOR ANDREI 14 Şcoala Gimnazială "Constantin Brâncuşi"

15 DRAGOMIR L. MIRUNA 15 Școala Gimnazială nr. 56

16 DRAGOMIR MG. ILONA TEODORA 16 Şcoala Gimnazială nr. 150

17 DUMITRESCU L. ALEXIA 17 Colegiul Național Bilingv "George Coșbuc"

18 DUMITRESCU L. MARIA 18 Școala Gimnazială nr. 97

19 DUMITRU AC. DIANA MARIA 19 Școala Gimnazială „Regina Maria"

20 GLĂVAN DC. DELIA ALEXANDRA 20 Școala Gimnazială "George Bacovia"

21 GRIGORAŞ I. MIRUNA TEODORA 21 Şcoala Gimnazială nr. 190

22 GRIGORAŞ V. IRIS 22 Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr"

23 GRIGORESCU IR. RALUCA IOANA AIMÉE 23 Şcoala Gimnazială nr. 5

24 ILIE G. GEORGIA ADA 24 Școala Gimnazială nr. 195

25 ILIE S. DARIA ELENA 25 Liceul Teoretic "Marin Preda"

26 IVAŞCU V. BIANCA 26 Școala Gimnazială nr. 49

27 MALINSCHI E. ANA ELISABETA 27 Şcoala Gimnazială "Constantin Brâncuşi"

28 MARTAC CF. FLAVIA-MIHAELA 28 Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr"

29 MAŞTALIER-MANOLESCU BS. RADU EDUARD 29 Colegiul German "Goethe"

30 MOGHILCO I. JOSEPH DAN 30 Școala Gimnazială nr. 49

31 NEBUNU DD. DANIELA ANDRADA 31 Şcoala Gimnazială nr. 190

32 NIŢĂ AG. RAREŞ-VASILE 32 Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu"

33 ONEA I. AMALIA MIHAELA 33 Şcoala Gimnazială "Constantin Brâncuşi"

34 PĂTRAȘCU AT. ALEXIA MARIA 34 Liceul Pedagogic "Anastasia Popescu"

35 PENU A. MARIA MĂDĂLINA 35 Şcoala Gimnazială nr. 156

36 PINTRIJEL D. RALUCA MARIA 36 Şcoala Gimnazială nr. 164

37 PODOLEANU F AL. ALEXIA 37 Colegiul Naţional "Grigore Moisil"

38 ROŞCA E. VLAD CRISTIAN 38 Şcoala Gimnazială nr. 150

39 SCARLAT I. FILIP-CRISTIAN 39 Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr"

40 SCHIPOR AL. ILINCA ALEXANDRA 40 Şcoala Gimnazială "I. G. Duca"

41 SICOE G. ALEXIA IOANA 41 Liceul Teoretic "Alexandru Vlahuţă"

42 SIMION C. MARINA CRENGUŢA 42 Liceul Teoretic "Ion Barbu"

43 SPIRIDON FA. ESTERA LIVIA 43 Şcoala Gimnazială nr. 150

44 STĂNESCU C. MIHAI 44 Școala Gimnazială nr. 79

45 ȘTEFĂNICĂ M. MATEI COSTIN 45 Școala Gimnazială nr. 92

46 TEODORESCU D. ANDREEA 46 Şcoala Gimnazială "Geo Bogza"

47 ŢOLESCU IM. RUXANDRA 47 Școala Gimnazială nr. 195

48 WANG Z. KEVIN 48 Şcoala Gimnazială "Herăstrău"

