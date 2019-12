REZULTATE REZIDENTIAT 2019. Notele finale, după contestaţii. Urmează repartiţia pe spitale. TABELE CU NOTELE

REZULTATE REZIDENTIAT 2019. Comisia de elaborare a întrebărilor a analizat contestațiile privind răspunsurile corecte și a hotărât:

DOMENIUL MEDICINĂ

Au fost analizate 13 contestații privind modul de alcătuire a întrebărilor. În urma analizei, toate contestațiile au fost respinse ca nefondate. Nu s-a anulat nici o întrebare. Grilele cu răspunsurile corecte, comunicate în ziua de 08.12.2019, rămân definitive.

DOMENIUL FARMACIE

Au fost analizate 6 contestații privind modul de alcătuire a întrebărilor. În urma analizei, toate contestațiile au fost respinse ca nefondate. Nu s-a anulat nici o întrebare.

Grilele cu răspunsurile corecte, comunicate în ziua de 08.12.2019, rămân definitive.

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

Au fost analizate 17 contestații privind modul de alcătuire a întrebărilor. În urma analizei, Comisia de contestații – domeniul Medicină Dentară a decis: a. Anularea întrebării 131 varianta A, 178 varianta B, 151 varianta C, 81 varianta D b. Anularea întrebării 160 varianta A, 85 varianta B, 191 varianta C, 194 varianta D c. Restul contestațiilor au fost respinse ca nefondate. Grilele cu răspunsuri corecte, în urma anulării întrebărilor de mai sus, sunt afișate pe site-ul concursului http://rezidentiat.ms.ro și rămân definitive. Clasificarea finală, data, locul și ora de prezentare pentru repartiția candidaților pe specialități și centre de pregătire vor fi afișate ulterior pe site-ul concursului http://rezidentiat.ms.ro.

Punem la dispoziția celor interesați Clasificarea finală a candidaților care au susținut Concursul Național de Rezidențiat - sesiunea 8 decembrie 2019.

Medicină Medicină dentară Farmacie toți candidații

Pentru cei care au susținut examenul de rezidențiat și au obținut punctajul necesar pentru a prinde un post într-un spital din România urmează o nouă etapă, în perioada 17-19 decembrie, când se va face alegerea posturilor/locurilor de candidaţi. Ulterior, între 6 şi 14 ianuarie 2020, viitorii rezidenţi vor semna contractele individuale de muncă cu unităţile sanitare, iar între 14 şi 16 ianuarie se va face repartiţia pe clinici de pregătire. Încadrarea în unitățile medicale ca rezidenți este prevăzută în 1 februarie 2020.

Examenul de rezidențiat 2019 s-a desfășurat în șase centre universitare din țară: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Au fost puse la dispoziție 4.710 de locuri şi posturi pe cele trei domenii de pregătire, după cum urmează: 3.960 de locuri şi posturi în domeniul medicină, 398 în medicină dentară și 256 pentru farmacie. Alte 96 de locuri pot fi ocupate în cadrul ministerelor cu rețea sanitară proprie, precum Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Interne.

„Anul acesta nu schimbăm regulile în timpul jocului, dar, în condiţiile în care resursa umană este deficitară, căutăm soluţii ca toţi absolvenţii care reuşesc să treacă pragul de 60 la sută din punctajul maxim pe domeniu, pe ţară, să fie admişi. Urez succes tuturor participanţilor la concurs şi îi asigur de tot suportul noii echipe a Ministerului Sănătăţii”, a precizat ministrul Sănătății, Victor Costache, într-un comunicat de presă.