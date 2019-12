REZULTATE REZIDENŢIAT 2019 UMF BUCUREŞTI. Emoţii pentru 3200 de absolvenţi de la Carol Davila. Totul despre REZIDENŢIAT 2019

REZULTATE REZIDENŢIAT 2019 UMF BUCUREŞTI. "Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Carol Davila' s-a pregătit intens pentru buna desfăşurare a acestui concurs extrem de important pentru viitoarea generaţie de medici şi farmacişti. Dintre cei 3.259 de candidaţi înscrişi în centrul universitar Bucureşti, 1.902 sunt absolvenţi ai Universităţii de Medicină şi Farmacie 'Carol Davila' din Bucureşti", a declarat Ioanel Sinescu, rectorul Universităţii, citat într-un comunicat transmis AGERPRES.



În centrul universitar Bucureşti, la Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Carol Davila'', vor susţine concursul cei mai mulţi candidaţi - aproximativ 36,72% din numărul total de înscrişi. S-au înscris 2.274 candidaţi pentru domeniul medicină, 695 - pentru medicină dentară şi 290 - pentru farmacie, precizează UMF.



Concursul, organizat de Ministerul Sănătăţii, pentru care şi-au depus dosarele 8.876 de candidaţi, va avea loc duminică la nivel naţional, în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara. Cei mai mulţi - 6.283 - s-au înscris pentru domeniul medicină, 1.740 - pentru medicină dentară şi 853 - pentru farmacie.



Ministerul Sănătăţii a scos la concurs pentru această sesiune de examen 4.710 locuri şi posturi, astfel: 3.960 - în domeniul medicină; 398 - în domeniul medicină dentară; 256 - pentru farmacie; 96 de locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Interne, ministerele care au reţea sanitară proprie.



Concursul se desfăşoară sub forma unui test-grilă, cu câte 200 de întrebări identice pentru toate centrele universitare, pe o durată de patru ore.



Punctajul minim de promovare este de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, potrivit metodologiei de concurs stabilite de către Ministerul Sănătăţii. Ocuparea locurilor şi a posturilor în specialitate se va face în ordinea punctajului de promovare obţinut, alcătuindu-se o singură clasificare naţională pentru fiecare domeniu.

entru derularea examenului, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” a pregatit șase locații, repartizate astfel:

Domeniul medicină:

Facultatea de Medicină și Spitalul Universitar de Urgență București: Bulevardul Eroii Sanitari, Nr.8 = 18 săli

Universitatea Româno-Americană: Bulevardul Expoziției, Nr. 1B = 11 săli

Academia de Studii Economice – clădirea Mihail Moxa: Str. Mihail Moxa, Nr.5-7 = 6 săli

Domeniul medicină dentară:

Academia de Studii Economice – clădirea Virgil Madgearu: Calea Dorobanți, Nr. 15-17 = 6 săli

Academia de Studii Economice – clădirea Ion Angelescu: Str. Căderea Bastiliei, Nr. 2-10 = 1 sală

Domeniul farmacie:

Facultatea de Farmacie: Strada Traian Vuia, Nr. 6 = 5 săli

Repartiţia candidaţilor pe săli este deja disponibilă, împreună cu harta locaţiilor, pe site-ul: rezidentiat.umfcd.ro

Prof. Dr. Cătălina Poiană, Prorectorul cu probleme de învățământ postuniversitar al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București și Președintele comisiei locale de rezidențiat – centrul universitar București a precizat că „în calitate de coordonator al concursului de rezidențiat pentru centrul universitar București am depus toate eforturile, alături de colegii mei, pentru a asigura desfășurarea în condiții cât mai bune a examenului de admitere în rezidențiat din acest an, în pofida timpului scurt avut la dispoziție. Am solicitat tuturor celor care participă la organizarea concursului, implicare, pentru că este un volum important de muncă, iar noi avem o mare responsabilitate față de absolvenți – viitorul medicinei românești, pentru care acest concurs este poate cel mai important din cariera lor. România are nevoie de medici și farmaciști, iar acest examen reprezintă poarta de intrare prin concurs în sistemul medical românesc. Pe viitorii rezidenți din București îi asigurăm că vor beneficia de o pregătire de înalt nivel și o experiență profesională competitivă în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila. Le urez tuturor candidaților mult succes!”

Rezidențiat 2019 CALENDAR:

14 noiembrie 2019- Transmiterea listelor cu candidaților înscriși de către Direcțiile de Sănătate Publică Județene și a municipiului București Ministerului Sănătății: cel târziu

25 noiembrie 2019- Centralizarea listelor de către Ministerul Sănătății și defalcarea candidaților pe centre universitare: cel târziu

27 noiembrie 2019- Afișarea pe site-ul rezidentiat.ms.ro a listelor cu candidații admiși în concurs, pe centre universitare și domenii: ;

29 noiembrie 2019 -Sesizarea de către candidați a eventualelor erori de redactare: până cel târziu;

05 decembrie 2019- Afișarea pe site-ul rezidențiat.ms.ro și pe site-urile facultăților de medicină și farmacie a repartizării candidaților pe săli în funcție de domeniul pentru care s-au înscris: ;

8 decembrie 2019 : Desfășurarea examenului de rezidențiat

17,18,19 decembrie 2019 – Alegerea posturilor/locurilor de candidați în funcție de punctajul obținut;

6-14 ianuarie 2020- Semnarea contractelor individuale de muncă cu unitățile sanitare;

14-16 ianuarie 2020 – Repartiția pe clinici de pregătire

Rezidențiat - pagina universității

Informații specifice fiecărui centru de concurs.

Locuri și posturi LOCURI la REZIDENŢIAT 2019. Numărul locurilor scoase la concurs pentru rezidențiat 2019 este 4.710, cu 18% mai mic faţă de anul precedent. Anul acesta, numărul a scăzut până la 4.710, cu 18% mai mic, fără nicio justificare. TAXĂ REZIDENŢIAT 2019. Taxa de participare la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie va fi de de 400 lei/participant, la fel că anul trecut. Pentru cei interesați publicăm locurile și posturile scoase la concurs - sesiunea 8 decembrie 2019. LOCURI scoase la concurs

POSTURI scoase la concurs





Metodologia de concurs Ca urmare a promulgării Legii nr. 197/31.10.2019, Ministerul Sănătății a elaborat și aprobat Metodologia pentru desfășurarea Concursului Național de Rezidențiat pentru sesiunea 8 decembrie 2019.