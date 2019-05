Informația vine în contextul în care mandatul lui Mugur Isărescu se apropie de final, iar Liviu Dragnea și PSD ar forța o debarcare a acestuia, la votul din Parlament.

"Mugur Isarescu va mai sta inca doi ani in fruntea BNR. Cel putin doi ani! S-au purtat niste discutii interesante in stratosfera Finantelor mondiale. Si apoi s-a dat un telefon in Romania.", scrie Robert Turcescu.