Robotul care ucide coronavirusul. În cel mai scurt timp maşinăria va fi pusă în vânzare VIDEO

Razele sale sunt suficient de puternice pentru a distruge ADN-ul coronavirusului, spun specialiştii. Robotul poate elimina până la 90% din toate microorganismele din raza sa de acţiune, dacă sunt expuse respectivelor ultraviolete timp de 30 de minute. Acest proces se numește iradiere germicidă ultravioletă, potrivit Gulf News.

În plus, robotul a fost conceput pentru a vorbi 12 limbi, are capacitatea de a măsura temperatura corpului, identifică pacienții prin recunoaștere facială şi răspunde comenzilor vocale.

Cu toate acestea, oamenii trebuie să părăsească încăperea în care are loc curățarea cu ultraviolete, deoarece puterea acestora poate afecta și celulele umane.

În prezent, dispozitivul este testat într-un mediu industrial, înainte de a fi pus în vânzare.

Această tehnologie a fost descrisă drept o "revoluție medicală" de către doctorul Waleed Al Manea, ministrul Sănătății din Bahrain. "Am început să folosim roboții în instalațiile de izolare și tratament, ca parte a fazei experimentale, apoi i-am folosit în sectorul sănătății. Cu siguranță este o nouă revoluție medicală și vrem să vedem ce beneficii pot obține pacienții și personalul medical. Această nouă tehnologie va ajuta medicii și asistentele să evalueze eficacitatea roboților și să îi integreze în activitatea lor de zi cu zi", a spus acesta.

An ultraviolet disinfection robot has been developed by a group of Bahraini engineers to sanitise public spaces and businesses amid the #Covid_19 pandemic. The 'Made in #Bahrain UV Robot is the brainchild of Fab Lab in a bid to help businesses ensure public health and safety #gdn pic.twitter.com/peeUnIRPUC