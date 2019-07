Rocsana Marcu, operată de urgenţă. Ce a păţit fosta prezentatoare TV

Rocsana Marcu a fost operata de urgenta la picior. Fosta prezentatoare tv, actuala cantareata, a fost operata la genunchi. Vedeta e nevoita sa stea la pat pana cand genunchiul ei se vindeca.

"M-am operat ieri. Dacă nu ies afară și stau în pat, nu realizez cât e ceasul. Of, piciorușul meu! A sărit meniscul. Și în stânga, și în dreapta, și intern, și extern. Mi-a fost afectat și ligamentul. După operație nu am simțit niciun fel de durere. Dl doctor mi-a spus să mă plimb. Dl doctor mi-a zis că sigur am făcut eu vreo mișcare greșita. Am tot alergat pe plajă și, din câte am înțeles, nu e prea ok pe nisip. Mi-am sucit de câteva ori piciorul pe nisip, recunosc! Lucrez așa în fiecare seară, prezint evenimente și cânt. Peste câteva zile voi fi mai bine, o să renunț și la aceste bandaje", a declarat Rocsana Marcu la Kanal D.

"Am găsit un medic bun în Constanța. Tot aici am găsit și recuperare. M-am acomodat aici, copiii se simt bine, le place. De la medicamente sunt așa vorbăreață. Multumesc din suflet domnului doctor Titi Bajenescu si intregii echipe a Sectiei de Ortopedie din cadrul Spitalului Judetean Constanta pentru tot ce au facut in aceste doua zile pentru mine. Dupa o ruptura de menisc intern, extern si ligament ma simt excelent si sunt pregatita pentru spectacol", a mai spus Rocsana Marcu.