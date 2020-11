Romania - Belarus 2020. Rădoi: Ianis Hagi era convocat la prima reprezentativă dacă Mutu nu avea nevoie de el la tineret

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mirel Rădoi, a explicat, marţi, într-o conferinţă de presă online, că Ianis Hagi ar fi fost şi de această dată convocat la prima reprezentativă dacă tehnicianul Adrian Mutu nu ar fi avut nevoie de acesta la meciul selecţionatei Under-21 cu Danemarca, decisiv pentru calificarea la Campionatul European de tineret de anul viitor.



Întrebat de ce Dennis Man nu a fost lăsat să ajute reprezentativa de tineret, Rădoi a răspuns: "Noi la naţionala de seniori nu l-am antrenat pe Dennis Man. Trebuie să cunoască şi el principiile pe care le avem aici. Iar Ianis Hagi era şi el convocat la prima reprezentativă dacă Adi Mutu spunea că nu are nevoie de el. Dennis nefiind până acum aici era normal să facă parte din lotul naţionalei mari. Repet, dacă Ianis nu făcea parte din planul tactic al lui Adi Mutu atunci era şi el la echipa mare", a declarat Rădoi.

Rădoi a convocat 23 de jucători pentru meciurile cu Belarus, Norvegia şi Irlanda de Nord. Lipseşte Hagi jr.



Ianis Hagi, jucător care a evoluat pentru prima reprezentativă la ultimele acţiuni, a fost convocat de această dată la lotul naţional de tineret pentru partida cu Danemarca, decisivă pentru calificarea la Campionatul European U21 de anul viitor. În schimb, Dennis Man, titular la ultimele meciuri ale naţionalei conduse de Adrian Mutu, a fost selecţionat de Mirel Rădoi la prima reprezentativă.



Rădoi a explicat în conferinţa de presă de marţi şi motivele pentru care Claudiu Keşeru, Nicolae Stanciu şi Alexandru Mitriţă nu au fost convocaţi pentru partidele cu Belarus, Norvegia şi Irlanda de Nord.



"Înainte de aceste meciuri Claudiu (n.r. - Claudiu Keşeru) a discutat cu doctorul şi i-a spus că are o leziune fibrilară pe muşchiul aductor. Iar noi trebuia imediat să trimitem lista convocaţilor, nu am putut să mai aşteptăm să vedem cât va mai evolua fiecare jucător. Stanciu are o problemă familială pe care am înţeles-o, soţia lui a născut şi trebuia să fie prezent lângă ea. Mai ales că o lăsase singură şi în luna octombrie. E un moment special în viaţa lui, are primul copil, şi era normal să rămână lângă soţie. Vizavi de Mitriţă, asta a fost decizia noastră (n.r. - de a nu-l convoca), noi îl urmărim în continuare în Arabia Saudită. Nu înseamnă că jucătorii care nu sunt prezenţi acum aici nu vor mai veni niciodată la echipa naţională. Sunt meciuri în care dorim să vedem şi alţi jucători pentru a ne face o idee pentru ce înseamnă campanie de calificare la Mondiale.



"Sunt jucători noi pe care dorim să îi vedem, Florin Tănase, Dennis Man. Deci va fi un lucru pozitiv şi pentru jucători, cât şi pentru staff-ul echipei naţionale. Chiricheş este căpitanul nostru, unul dintre liderii naţionalei. Nici el nu îşi doreşte să absenteze, a vrut să vină aici, dar RMN-urile arată că în momentul de faţă nu poate face nici măcar alergare uşoară. E o pierdere şi pentru jucătorii care sunt la acţiune şi pot să debuteze pentru că vedeau un jucător de Serie A, cu o grămadă de meciuri europene şi căpitan... Şi pentru noi ca staff el e o pierdere, dar eu cred că cine va intra în locul lui trebuie să se ridice la acel nivel. Cele mai mari absenţe le avem în zona fundaşilor centrali şi a mijlocaşilor centrali. Acolo sunt cel puţin şapte absenţe, dar avem această listă de rezervă şi vom vedea cum vor arăta ei la antrenamente", a adăugat Mirel Rădoi.





Rădoi: Nu ne asigură nimeni puncte sau calificări în Liga Naţiunilor dacă vom juca mai defensiv

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal, Mirel Rădoi, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă online, că prima reprezentativă va continua să joace ofensiv, în ciuda înfrângerilor din ultimele partide, el precizând că nimeni nu asigură puncte sau calificări în Liga Naţiunilor dacă România va avea o evoluţie defensivă.



"Nu ne asigură nimeni punct, puncte sau calificări în Liga Naţiunilor dacă vom juca mai defensiv. Deci principiile de joc să vor rămâne indiferent de numele jucătorilor aflaţi în teren, indiferent de sistemul de joc. E clar că indiferent de rezultatele de la meciurile precedente trebuie să avem o atmosferă bună pentru ca lucrurile bune să iasă în relief. Înainte de toate cred că lumea se uită la rezultate, şi aici avem o mare problemă. Noi încercăm să scoatem din orice lucru negativ o părticică, fie ea cât de mică, dar să fie pozitivă, pentru că de aici putem construi. Le-am spus jucătorilor lucrurile negative, unde s-a greşit, dar sunt de fiecare dată lucruri pozitive pe care trebuie să le prezentăm", a afirmat el.



În meciul amical cu Belarus de miercuri vor intra jucătorii care sunt mai odihniţi, susţine Rădoi. "Nu e o repetiţie, chiar dacă e un amical. Pentru noi contează atitudinea, dar şi rezultatul, pentru că noi la meci trebuie să aplicăm ceea ce antrenăm. Trebuie să rămânem cu aceleaşi principii, cu presing şi posesie, atât cât ne va permite şi adversarul. Vom vedea în acest meci jucători care au evoluat la club vineri sau sâmbătă, deci care au avut mai mult timp de recuperare. Pentru că dacă vrem posesie şi presing atunci e clar că vom risipi multă energie. Şi va fi dificil pentru cei care au jucat de exemplu luni, să intre iar în teren miercuri", a menţionat el.



"Sunt de acord că poate nu trebuia disputat acest amical, aşa cum a zis nea Mircea Lucescu, dar nu noi decidem, decid ei (n.r. - FIFA şi UEFA), pentru că e un număr fix de meciuri pe care trebuie să îl ai la sfârşitul anului. Ei cer un minim de 10 partide. Nu poţi să refuzi un amical şi de multe ori nici adversarul", a adăugat Rădoi.



Echipa naţională a României întâlneşte selecţionata Belarusului, într-o partidă amicală, la 11 noiembrie, de la ora 19:00, pe Stadionul ''Ilie Oană'' din Ploieşti. Ulterior, prima reprezentativă va juca împotriva Norvegiei, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45 (Arena Naţională, Bucureşti), şi a Irlandei de Nord, la 18 noiembrie, de la ora 21:45 (Windsor Park, Belfast), în Liga Naţiunilor.