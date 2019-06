România şi Germania se bat pe un fotbalist de 15 ani. Nemţii i-au sugerat să refuze convocările trimise de FRF

Gabriel Claudiu Niculescu a impresionat in scurt timp si este in vederile federailor nemti. Managerul Departamentului de Scouting din cadrul FRF sustine ca germanii nu-l lasa pe fotbalist sa raspunda convocarilor venite din Romania deoarece il vor pentru nationala lor.

"Este vorba de un baiat foarte talentat, el este de multa vreme in atentia noastra, am discutat de mai multe ori cu tatal copilului, am trimis telegrame de convocare, insa clubul la care este legitimat refuza sa-l lase. Oficialii de acolo transmit ca-l pregatesc pentru nationala Germaniei. O sa tatonam si pe viitor, vrem ca pustiul sa joace pentru Romania", a declarat Ion Geogau pentru ProSport.

Tatal fotbalistului sustine ca pustiul nu a jucat inca pentru Germania deoarece nu a primit inca cetatenia, insa da de inteles ca va face pana la urma acest pas: "Nu a jucat in meciul cu Olanda din cauza ca, la ora partidei, nu erau gata actele cu cetatenia. Nemtii ne-au intrebat daca renuntam la cetatenia romana. Am refuzat! Cand am primit convocarea de la FRF, ne-am pus la masa cu reprezentantii de la Vfb Stuttgart, iar ei ne-au sugerat, tinand cont de programul foarte incarcat pe care l-a avut Gabi, ca ar fi mai bine sa nu mearga la aceasta actiune. Au spus ca ar fi prea mult pentru el si nationala Romaniei si nationala Germaniei. Ne-a onorat convocarea, luam in calcul nationala Romaniei, Gabi are timp sa se decida, nu refuzam!".