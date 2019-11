ROMANIA - SPANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Hai România, începe CM de handbal

ROMANIA - SPANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Spania are în lot patru jucătoare care evoluează în România. Trei dintre ele, Mireya Gonzalez, Alicia Fernandez și Marta Lopez, fac parte din lotul campioanei SCM Râmnicu Vâlcea, iar portarul Zoqbi de Paula este la Gloria Bistrița.

"Tricolorele" le-au întâlnit pe iberice și anul trecut, la Campionatul European, când s-au impus cu 27-25.

"E foarte important să începem bine. Anii trecuţi a mers totul bine, nimic nu ne oprea. Trebuie să ne gândim că ţine 60 de minute şi orice se poate întâmpla, fie că eşti condus cu 10 goluri, fie că eşti condus cu un gol", a declarat Crina Pintea.

În general, noi am dominat-o pentru că Spaniei nu i-a convenit sistemul nostru defensiv", a mai spus Cristina Vărzaru.

"Sunt extrem de fericită că a revenit Cris (n.r. Cristina Neagu). Îşi doreşte extrem de mult, la fiecare antrenament şi la meci e cu sufletul şi inima pentru echipă. Asta se întâmplă şi acum", a afirmat Crina Pintea.

"Nu poate să ducă Cristina singură, pentru că nu e un sport individual, e un sport de echipă şi ai nevoie de toată echipa, nu doar de o singură jucătoare", a spus şi Iulia Curea.

Bronz la Mondialul din 2011, bronz la Jocurile Olimpice din 2012 şi finală europeană în 2014. Ce echipă! Toată lumea afirmă că Spania joacă un altfel de handbal. Şi, totuşi, ibericele nu mai sunt ce-au fost. La ultimele două Mondiale şi două Europene au dezamăgit: locurile 11 şi 12. Cum va fi acum? Spania a primit o lovitură grea. Maşina de goluri, Carmen Martin, extrema de la CSM şi cetăţean de onoare al Bucureştiului, nu a fost recuperată şi selecţionerul a înlocuit-o. Primul meci cu România va fi o luptă dură. Alte patru fete evoluează în Liga Naţională şi deja partida are o miză imensă. Spania aduce trei handbaliste şi din Franţa, dar ”creierul” joaca în Ungaria, la Siofok, şi se numeşte Nerea Pena.

România - Spania LIVE VIDEO ONLINE. Meciul de debut al tricolorelor la turneul final. Aici au preview-ul partidei

Regiunea Kumamoto, acolo unde s-a născut tatăl fostului preşedinte peruvian Alberto Fujimori a fost încredinţată cu organizarea Campionatului Mondial de handbal din acest an. În plus, Comitetul de organizare japonez va avea o locaţie la Tokyo pentru a se pregăti pentru Jocurile Olimpice 2020. Kumamoto are o bogată experienţă în turneele de handbal, găzduind Campionatele Mondiale masculine din 1997. Aproape de sfârşitul celui de-al doilea război mondial, la 1 iulie 1945, Kumamoto a fost bombardat într-un raid aerian aliat, care a distrus o milă pătrată, adică 20% din suprafaţa oraşului. Regiunea are o climă subtropicală umedă cu veri calde şi ierni reci. Precipitaţiile sunt semnificative pe tot parcursul anului, dar sunt mult mai grele în jurul verii, în special în lunile iunie şi iulie. CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL 2019 se vede în direct la Telekom Sport!

România la Campionatul Mondial de handbal 2019: „Îmi doresc să obţinem o clasare care să ne permită să jucăm la turneul preolimpic. Cred că ăsta e cel mai important lucru acum, e greu să ne gândim la medalii. Avem iar debutante, aşa că eu cred că obţinerea unui loc pentru turneul preolimpic este un obiectiv realist. Avem o grupă destul de echilibrată, primul meci cu Spania este foarte important. Dacă vom câştiga, atunci băgăm Spania sub noi în clasament, după care urmează două partide cu cele mai slab clasate echipe din grupă… Deci dacă vom câştiga primele 3 meciuri din grupă vom fi sigure de calificarea în grupele principale. Dar în acest format e important cu câte puncte mergi în grupele principale, aşa că ne dorim să facem cât mai multe”, a spus Cristina Neagu, înainte de turneu.



Programul României la Campionatul Mondial de Handbal 2019 - Japonia 2019

România - Spania, 30 noiembrie, live pe Telekom Sport, de la 11:00 (ora României)

România - Senegal, 1 decembrie, live pe Telekom Sport, de la 11:00

România - Kazakhstan, 3 decembrie, live pe Telekom Sport, de la 12:00

România - Muntenegru, 4 decembrie, live pe Telekom Sport, de la 08:00

România - Ungaria, 6 decembrie, live pe Telekom Sport, de la 12:00

Clasament grupa României la Campionatul Mondial de Handbal 2019

România 0 puncte Ungaria 0 puncte Muntenegru 0 puncte Spania 0 puncte Senegal 0 puncte Kazakhstan 0 puncte

Lotul României la Campionatul Mondial de Handbal: D. Ciucă, D. Dedu, I. Dumanska, A. Udriştoiu, L. Pristăviţă, C. Neagu, R. Băcăoanu, G. Perianu, A.M. Popa, C. Pintea, C. Florică, L. Ostase, S. Seraficeanu, M. Zamfirescu, P. Vizitiu, A. Polocoşer, E. Dache.

Participare

24 reprezentative: 13 Europa, 5 Asia, 3 Africa, 3 America de Sud si America Centrala

Format: 4 grupeX6 echipe

-Se califică în grupele principale primele trei reprezentative din fiecare grupă preliminară

-Două grupe principale a câte 6 echipe fiecare

-Primele două echipe din fiecare grupă principala joacă între ele în semifinale (A1-B2 şi A2-B1)

-Câştigătoarele celor două semifinale joacă finala mare, învinsele - finala mică

-Cupa Preşedintelui - meciuri de clasament pentru locurile 5-24

Grupele Campionatului Mondial de Handbal 2019

grupa A: Olanda, Norvegia, Serbia, Slovenia, Angola, Cuba

grupa B: Franţa, Danemarca, Germania, Koreea de Sud, Brazilia, Australia

grupa C: România, Ungaria, Muntenegru, Spania, Senegal, Kazakhstan

grupa D: Rusia, Suedia, Japonia, China, Argentina, Congo

Total meciuri: 96 (60 grupele preliminare - 36 grupele principale, fazele finale, meciuri de clasament)

Orasele şi sălile care organizează Campionatul Mondial de Handbal 2019:

Meciurile sunt organizate de cinci oraşe şi cinci săli din regiunea Kumamoto:

Higashi - ku (Park Dome, 10.000 locuri)

Minami - ku ( Aqua Dome, 6.400 locuri)

Nishi - ku (Kumamoto Gymnasium, 3.400 locuri)

Yatsushiro (Yatsushiro Gymnasium, 2.500 locuri)

Yamaga (Yamaga Gymnasium, 2.100 locuri)

Deţinătoarea trofeului: Franţa

Clasament medalii:

Rusia - 4 aur

Norvegia - 3 aur

Franţa - 2 aur



Arbitri la Campionatul Mondial de Handbal: 17 cupluri (alte două de rezervă)

România este reprezentată de cuplul Cristina Năstase şi Simona Stancu

Imnul Oficial al CM de Handbal:

''Hand in Hand'' (Mână în Mână)

Trofeul CM de Handbal:

Este din bronz şi creat după o femeie japoneză handbalistă



Despre Japonia, ţara care găzduieşte CM de Handbal Feminin

Monarhie Constituţională

126 milioane locuitori

A treia economie a lumii

6.852 insule

A şasea armată a lumii



Regiunea Tokyo:

cea mai aglomerată regiune din lume - peste 40 milioane locuitori

cea mai mare economie metropolitană din lume



Ce urmează după CM de Handbal Feminin 2019:

Campionatul Mondial Spania - 2021

Campionatul Mondial Danemarca, Norvegia, Suedia - 2023



Statistici la Campionatul Mondial de Handbal:

Cele mai multe participări:

România - 24 (din 24)

Ungaria - 22

Norvegia si Danemarca, fiecare câte 20.

Cele mai multe victorii

Norvegia - 105

Ungaria - 94

România - 86



Cele mai multe înfrângeri

Japonia - 64

China si Angola - 62

Romania - 56



Cele mai multe egaluri

România - 13

Ungaria - 10

Japonia - 8

Cele mai multe goluri marcate

Norvegia - 3887

România - 3747

Ungaria - 3588



Cele mai multe goluri primite

România - 3169

Koreea de Sud - 3134

Norvegia - 3011



Cele mai mari diferenţe de scor

Ungaria - Australia 57-9 (CM 2005)

Suedia - Australia 66-21 (CM 2009)

Austria - Thailanda 52-11 (CM 2009)



Cele mai bune marcatoare la Campionatul Mondial de Handbal

Bojana Radulovics, Ungaria - 97 goluri la CM 2003

Ausra Fridrickas, Austria - 87 goluri la CM 2001

Grit Jurack, Germania - 85 goluri la CM 2007

România la Campionatul Mondial de Handbal Feminin:

-Titlul suprem în 1962 (acasă) - a doua campioană mondială la handbal în 7 (după Cehoslovacia 1957)

-A câştigat şi două titluri la handbal în 11 (1956 şi 1960), dar Federaţia Internaţionala nu ia în calcul aceste trofee.

-Alte două finale: în 1973 (11-16 cu Iugoslavia) şi în 2005 (23-28 cu Rusia).

-Medalie de bronz: în 2015: 31-22 cu Polonia

-Alte cinci locuri patru 4

-Reprezentativa cu:

cele mai multe participări: 24 din 24

cele mai multe egaluri: 13

cele mai multe goluri primite: 3169

cele mai multe jocuri: 155

a treia ca număr de victorii: 86

a treia ca număr de înfrângeri: 56

a doua ca număr de goluri marcate: 3747

Doi golgeteri la Campionatul Mondial de Handbal Feminin: Carmen Amariei: 60 goluri la ediţia 1999 (performanţă împărţită cu Ausra Fridrikas, Austria), Cristina Neagu: 63 goluri la ediţia 2015.

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL 2019 se vede în direct la Telekom Sport şi va fi acoperit integral de site-ul www.telekomsport.ro.

Program CM de Handbal 2019, grupele preliminare. Ce meciuri sunt live la Telekom Sport:

Sâmbătă, 30 noiembrie:

Germania - Brazilia, 08:00, Telekom Sport 1

România - Spania, 11:00, Telekom Sport 3



Duminică, 1 decembrie:

Brazilia - Franţa, 08:00, live pe Telekom Sport 1

România - Senegal, 11:00, live pe Telekom Sport 3

Spania - Ungaria, 11:00, live pe Telekom Sport 1



Luni, 2 decembrie:

Slovenia - Norvegia, 13:30, live pe Telekom Sport 1



Marţi, 3 decembrie:

Ungaria - Muntenegru, 08:00, live pe Telekom Sport 1

România - Kazahstan, 12:00, live pe Telekom Sport 1

Norvegia - Serbia, 13:30, live pe Telekom Sport 2

Danemarca - Germania, 13:30, live pe Telekom Sport 3



Miercuri, 4 decembrie:

Muntenegru - România, 08:00, live pe Telekom Sport 1

Germania - Franţa, 12:00, live pe Telekom Sport 1

Danemarca - Brazilia, 13:30, live pe Telekom Sport 2



Joi, 5 decembrie:

Serbia - Olanda, 11:00, live pe Telekom Sport 1

Japonia - Rusia, 11:00, live pe Telekom Sport 3



Vineri, 6 decembrie:

Muntenegru - Spania, 08:00, live pe Telekom Sport 1

România - Ungaria, 11:00, live pe Telekom Sport 1

Olanda - Norvegia, 13:30, live pe Telekom Sport 2

Franţa - Danemarca, 13:30, live pe Telekom Sport 3

Rusia - Suedia, 13:30, live pe Telekom Sport 4