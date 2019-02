ROMANII AU TALENT 15 FEBRUARIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Cine este "ţăranul sărac de lux"

ROMANII AU TALENT 15 FEBRUARIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. ”Îi place să cânte muzică trance, artistul lui preferat e Armin Van Buuren. Cântă, nu mi se pare mie, chiar cântă. Nu m-a dezamăgit niciodată, pe scenă cântă foarte bine. Ce face el nu face niciun alt câine din țară.”, spune un concurent despre câinele lui, în care are foarte mare încredere că va uimi publicul cu aptitudinile sale ce le depășesc cu mult pe cele ale unui patruped obișnuit. Va reuși câinele, oare, să cucerească jurații cu timbrul lui vocal lăudat de stăpânul său? Vedem vinerea aceasta, de la 20:30.

Andi, Andra, Mihai și Florin analizează cu foarte mare atenție reprezentația unei concurente extrem de senzuale și își iau notițe. ”Ne-au tăiat pădurile, ne-au vândut fabricile, au privatizat, au vândut tot... aurul, gazul, păcura, pământul, cenușa, tot... au mai rămas Zamolxe, Babele, Sfinxul și ea!”, spune Florin Călinescu la finalul momentului. Concurenta, încântată că reușește să obțină astfel de reacții din partea juratului, se oferă să îl învețe personal câteva mișcări de dans.

Tot vineri, în cea de-a doua ediție a sezonului #9suprem Românii au talent, îl vom vedea pe concurentul care cântă sub apă, vom face cunoștință cu țăranul sărac de lux și vom asista la demonstrații uluitoare de talent autentic.





ROMANII AU TALENT 15 FEBRUARIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Stevie Starr, scoțianul de 56 de ani care a șocat audiența în prima ediție a show-ului #9suprem Românii au talent, colindă lumea cu spectacolul său excentric. Peste tot unde merge primește aceeași întrebare: „Cum reușești să faci asta?”.

De aproape 30 de ani uimește audiența de pe întreg mapamondul și, până acum, nimeni nu a reușit să înțeleagă care e secretul numărului său senzațional. Stevie Starr, pe numele real Stephen Wright, a stâns o avere în acest timp, din spectacolul său fără egal, susținut pe aproape tot globul.

Stevie a mărturisit că a descoperit din întâmplare această ablitate, pe vremea când era doar un copil.

„Mi-am descoperit talentul pe vremea când eram la un orfelinat în Scoția. Copiii, cum îi știți, obișnuiau să ia lucruri unii de la alții, fără să ceară. Dintr-un motiv pe care nu mi-l explic, am luat o monedă pe care am înghițit-o și le-am zis: nu îmi veți lua moneda asta. Și nu știu cum s-a întâmplat, dar acea monedă minusculă a ieșit din burta mea. Atunci nu am realizat, dar când am crescut, și am devenit adult, mi-am dat seama că aș putea face un spectacol din asta”, a dezvăluit entertainerul la Românii au talent.

ROMANII AU TALENT 15 FEBRUARIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Maestrul regurgitației s-a simțit bine în România până acum și, pentru a demonstra asta, a distribuit pe pagina sa de Facebook fotografii de la filmările emisiunii.



Cum reușește să regurgiteze lucrurile pe care le înghite

De-a lungul anilor, diverși profesioniști într-ale spectacolului, magicieni și doctori au încercat să găsească o explicație logică a reușitelor sale. Unii au lansat ideea că Stevie ar avea stomac dublu, pe care îl folosește doar pentru a „ascunde” lucrurile pe care le scoate în fața publicului.

Însă, medicii au respins această ipoteză, întrucât ea nu explică de ce și în ce manieră scoțianul poate să scoată din stomac lucruri complet uscate. De exemplu, zahărul pe care l-a înghițit pe scena de la Românii au talent, a ieșit exact cum a intrat, complet uscat.

Un iluzionist celebru peste Ocean a analizat numerele sale de-a lungul anilor și a exclus posibilitatea ca acestea să fie o farsă. „Nu este ceva ce înveți la clubul local de magie. Cred că asta se înscrie în ceea ce numim artă pură”, susține Nick Fitzherbert.

Deseori, oamenii pe care-i întâlnește pe stradă îi cer să înghită diverse lucruri, pentru amuzamentul lor. Artistul a dezvăluit și care a fost cea mai amuzantă solicitare care a venit din partea admiratorilor săi. „Unul m-a întrebat dacă pot să-i înghit soția și să o țin acolo”, a dezvăluit performerul.

Primul GOLDEN BUZZ de la Românii au talent, sezonul 9. Croitoreasa care l-a derutat complet pe Mihai Petre

Ana Maria Pantaze, croitoreasa de la „Românii au talent", a reușit sa smulgă primul GOLDEN BUZZ al sezonului #9suprem.

Ana Maria Pantaze are 38 de ani, e din București și i-a lăsat pe jurați fără replică atunci când a început să cânte o piesă a Ettei James... cu vocea lui Janis Joplin.



„Tu ești esența acestui show. Show-ul ăsta e despre oameni ca tine, care vin cu emoție sinceră și ne lovesc de ne ia naiba.", i-a spus Mihai Petre înainte să îi dea Golden Buzz-ul.

„Cu așa ceva te întâlnești cel mult o dată într-un sezon, oamenii ca tine sunt apariții rare.", a spus și Andi Moisescu.

Am stat de vorbă cu Ana Maria imediat după ce a primit Golden Buzz-ul de la Mihai Petre, ca să vedem cum s-a simțit momentul ei „la cald", pe scenă.

***

Ai fost foarte emoționată când Mihai Petre ți-a dat Golden Buzz-ul. Ce ai simțit azi, te-ai așteptat vreo clipă să ridici sala în picioare, să ai un așa mare succes?

Nu mă așteptam, sincer, să iau niciun Golden Buzz, mă așteptam să nu iasă deloc bine, dar a ieșit bine, am avut oameni care m-au susținut și care m-au împins un pic de la spate să am încredere în mine. Nu mă așteptam ca Mihai Petre să îmi dea un Golden Buzz, a fost super, emoțiile au fost mari și sunt și acum.

Piesa pe care ai ales-o a fost a Ettei James. E o piesă foarte grea, deci e cumva firesc să te întrebăm ce fel de muzică asculți tu de obicei.

Ascult aproape orice. Și operă. Și clasică. Și jazz. Ascult de toate, nu am o preferință. Cam de toate. Piesa Ettei mi s-a părut o piesă ușoară. Adică am ales o piesă care mi se potrivește cu vocea și pe care pot s-o cânt.

Cum ai ajuns să cânți? Când și cum ți-ai dat seama că ai voce?

Nici acum nu îmi dau seama cum. Am început cântând prin casă, prin baie, fredonând, pe urmă am ajuns la karaoke. Lumea a început să spună că am voce și că ar trebui să fac ceva cu ea, dar am zis că eu vin „de fun" la karaoke, nicidecum să impresionez pe cineva. M-au împins de la spate prietenii: „Du-te, du-te și fă ceva!" Și m-am dus. (râde, n.r.)

Ce ai mai făcut înainte de croitorie? Te întrebăm, practic, de ce nu te-ai îndreptat spre muzică, de vreme ce ai vocea asta spectaculoasă.

Timpurile erau altfel. Atunci când eram eu mică era mai greu, trebuia să dai foarte mulți bani și părinții mei nu au avut bani atât de mulți încât să mă trimită la o școală de canto. Prima oară am făcut balet, pe urmă de la balet m-am dus la dansuri clasice, după aia m-am dus în croitorie pentru că nu am mai avut bani să continui. Și ăsta a fost jobul pe care l-am continuat.

Ce așteptări ai de la acest concurs? Cum speri să se schimbe viața ta după participarea la „Românii au talent"?

Eu sper să se schimbe în bine, nu în rău. (râde, n.r.) Dar până la sfârșitul concursului mai e, deci eu încă… nu... Când ajungi în finală, atunci e mai greu. Pentru că e un concurs, totuși. Nu sunt doar eu și atât. Sunt mai mulți concurenți. Și să câștige mă aștept să câștige cel care va fi mai bun ca mine. Mă aștept să câștige cineva mai bun decât mine în altceva.

Ce ai face cu marele premiu dacă l-ai câștiga?

Încă nu m-am gândit, sincer, la premiu. Întâi să văd dacă ajung în finală și apoi poate că m-aș gândi. Sunt mai multe opțiuni. Una ar fi să ajut pe cineva. Am o prietenă care are un băiețel ce are nevoie de ajutor. Să-l ajut pe el. Și probabil ar mai fi altceva, nu e doar asta. Dar până ajung acolo mai e. Momentan nu mă gândesc la premiu.

Ce ai vrea sa știe oamenii din fața televizorului despre tine?

Aș vrea să știe că sunt o persoană normală, simplă, care, la vârsta asta, a ajuns unde-a ajuns. Probabil că mă vor cunoaște pe parcurs, așa dintr-o dată nu au cum să mă cunoască. :)

Un mesaj pentru oamenii talentați ca tine, pentru cei care vor să vină la „Românii au talent"?

Să continue cu ce vor să facă. Și să aibă și ei o experiență extraordinară, cum am avut și eu.