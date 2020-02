Românul ucis în atentatul din Germania a fost repatriat. Vili Viorel Păun a căzut victimă unei crime rasiale

Din dispoziţia ministrului interimar al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, sumele necesare repatrierii au fost asigurate din fondurile speciale alocate bugetului MAE pentru gestionarea situaţiilor de criză consulară.

Citeşte şi Sute de romi s-au întors din Italia de teama coronavirusului. La vamă au minţit că vin din Germania

MAE, prin intermediul reprezentanţilor Consulatului General al României la Bonn, a acordat asistenţă consulară familiei persoanei decedate, prin îndeplinirea tuturor procedurilor specifice în astfel de cazuri, arată sursa citată.

"Ministerul Afacerilor Externe adresează mulţumiri companiei aeriene TAROM şi reprezentanţilor aeroportului internaţional Frankfurt pentru sprijinul acordat în demersurile de repatriere, membrii de familie ai victimei însoţind transportul funerar cu acelaşi zbor", se menţionează în comunicat.

Citeşte şi El este românul UCIS în atacul terorist din Germania. Familia tânărului: "Ni s-a zis că suntem prea mici ca să ne dea informaţii"

Vili Viorel Păun este numele tânărului de 23 de ani ucis în atacul terorist din Germania. Era originar din localitatea Singureni, județul Giurgiu. El se afla de câțiva ani în Germania, alături de familie şi locuia în Hanau alături de mama și de tatăl său. Viorel ieșise la cumpărături în cartierul turcesc unde a avut loc atentatul, atunci când a fost împușcat mortal chiar în mașina sa. Fotografia care a devenit reprezentativă pentru atentatul care a avut loc joi seară este exact mașina românului ucis de atacator.

În faţa porţii casei unde a locuit tânărul decedat au fost puse poze cu acesta şi oamenii din comună au aprins lumânări. "Aici a crescut băiatul, aici am copilărit toţi, în casa asta. Acum câteva luni, în vacanţa de vară l-am văzut ultima dată, a fost în ţară cu părinţii în vacanţă, în vizită. Îl vrem acasă, noi îl vrem acasă, la casa lui unde a copilărit. Nu se poate, nu am cuvinte să îl descriu, nu am cuvinte să spun ce pierdere e asta. Era cuminte, respectuos, când a plecat a spus că voia să-şi facă un viitor, o casă. Avea o iubită din Buzău cu care voia să se căsătorească. Ea era în ţară în momentul atentatului pentru că făcea un curs de frizerie după care voia să se întoarcă la el, în Germania, acum va veni la înmormântare", a spus verişoara tânărului decedat.