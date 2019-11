Rona Hartner, anunţ de ultimă oră despre lupta cu cancerul

Rona Hartner a scăpat de cancerul de la colon şi şi-a reluat activităţile de artistă. "Ma simt bine, m-a ajutat Dumnezeu sa depasesc aceasta perioada. Sunt vindecata, practic, putem sa anuntam in mod oficial. Si gurile rele sa se abtina sa mai spuna prostii. M-a rugat foarte mult Antonia Nae sa vin in Romania, este prima mea aparitie publica dupa lupta cu cancerul. Am invatat foarte mult din acest an. Mi-am dat seama ca aveam niste frici, niste dubii in ceea ce-L priveste pe Dumnezeu si ca, trecand prin aceasta incercare, am fost obligata sa ma abandonez mai mult lui Dumnezeu si sa nu-mi mai fie frica deloc de moarte, nici sa nu prea pretuiesc viata mai mult decat trebuie.

Dumnezeu a vrut sa fiu salvata de la multe ori anul acesta, nu o data. La inceput eram la un pas ocluzie intestinala. Puteam, Doamne Fereste, sa plesnesc in avion pentru ca nu puteam sa mai suport presiunea atmosferica. Am fost oprita in ultima secunda si operata de urgenta de domnul Dr Beuran. Dupa aceea, urmatoarea faza a fost cand m-am trezit la doua luni ca tratamentul imi facea o embolie pulmonara, iarasi trebuia sa iau avionul... a trebuit sa anulez un concert la Sala Palatului. La embolie pulmonara nu poti sa iei avion. Dupa care am avut alte si alte probleme si, de fiecare data, Dumnezeu mi-a spus "Eu sunt aici, alaturi de tine". Mi-am dat seama ca fara ajutorul lui Dumnezeu n-as fi putut acum sa ma casatoresc, pe 5 octombrie. Da, la 10 zile dupa ce am terminat citostaticele, ne-am casatorit. Si ne gandim chiar sa avem si un copil, daca vrea Dumnezeu. Am fost vindecata de foarte multe frici si angoase.", a povestit artista în exclusivitate pentru CIAO.RO.

Rona Hartner dezvăluie cum s-a vindecat de CANCER. Ce a făcut vedeta zi de zi şi ce a ajutat-o cel mai mult