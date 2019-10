Rory Stewart, unul dintre marii rivali ai lui Boris Johnson, a demisionat din Partidul Conservator. Va candida la primăria Londrei

Rory Stewart, în vârstă de 46 de ani, a anunţat vineri că şi-a dat demisia din Partidul Conservator. "Un aventurier şi un agent secret", după cum îl cdaracterizează presa britanică, Rory Stewart face parte dintre cei 21 de deputaţi conservatori rebeli sancţionaţi cu excluderea după votul împotriva premierului Boris Johnson, luna trecută, în Camera Comunelor.

Subliniind "marele privilegiu" pe care l-a reprezentat pentru el faptul de a-şi "servi" circumscripţia din nordul Angliei timp de zece ani, Rory Stewart a anunţat că nu va candida la un nou mandat, în contextul în care criza Brexitului face de neocolit alegeri legislative anticipate. Pe de altă parte, el şi-a exprimat intenţia de a candida la Primăria Londrei, condusă în prezent de laburistul Sadiq Khan, după două mandate ale lui Boris Johnson. Într-o înregistrare video pe Twitter, Rory Stewart prezintă capitala britanică drept locul de unde se luptă împotriva "pericolelor Brexitului" şi "unui fel de extremism care pune stăpânire pe ţară".

Eliminat în al treilea tur de vot în alegerile pentru succesiunea Theresei May la şefia partidului şi, implicit, la postul de premier, Rory Stewart a demisionat din Guvern înainte de venirea la putere a lui Johnson. El era ministrul Dezvoltării Internaţionale în Guvernul May. În campanie, el s-a distins ca singurul candidat care s-a opus în mod ferm unei ieşiri a Regatului Unit din Uninea Europeană fără un acord ("no deal") cu Bruxellesul.

Rory Stewart a fost guvernatorul adjunct al provinciilor din sudul Irakului după invazia coaliţiei conduse de Statele Unite în 2003. El a traversat singur Afganistanul, în 2002, un periplu pe care îl povesteşte într-o carte care a devenit un best-seller.

