Rugăciuni puternice. Ce rugăciuni să spui când ai nevoie de un miracol. Cum se spun rugăciunile

Rugaciuni puternice. Inainte de a spune orice rugaciune, incepe cu rugaciunile incepatoare!

Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie.

Imparate ceresc, Mangaieto­rule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le im­plinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi. Si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi (de trei ori).

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor.

Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doam­ne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vin­deca neputintele noas­tre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste (de trei ori), Slava..., si acum...

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfin­teasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer asa si pe pa­mant. Painea noastra cea de toate zilele, da-ne-o noua astazi si ne irta noua greselile noastre, precum si noi iertam gresitilor nos­tri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izba­veste de cel rau.

Spune-le fara graba, patrunzand in miezul fiecarui cuvant, aducand intelesul lui la inima si facand totodata metanii. In asta consta de fapt spunerea placuta lui Dumnezeu si roditoare a rugaciunilor.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.