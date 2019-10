Ruşii mută decisiv la graniţa cu România. Abia acum s-a aflat ce vor să facă

Giurgiulești este singurul port din Republica Moldova accesibil pentru navele maritime, situat la km 133,8 (a 72,2 milă maritimă) al fluviului Dunărea.

"Zilele trecute, oficiali din Rusia si Republica Moldova au anuntat posibilitatea ca Portul de la Giurgiulesti (singura iesire a Moldovei la Dunare) sa fie cumparat de investitori din Rusia. In anul 2014, in cele cateva luni pe care le-am petrecut la minister, am sugerat companiei Electrica sa foloseasca o parte din banii obtinuti la listare pentru a intra in Republica Moldova, cumparand distributia de energie electrica din zona Chisinau de la compania spaniola Gas Natural.

De asemenea, am sugerat Conpet sa faca acelasi lucru cu Portul de la Giurgiulesti, cu o rezerva de bani pe care o plasau la banci. Din pacate cele doua proiecte nu au fost finalizate ulterior plecarii de la minister de cei care au urmat.

Astazi discutiile se poarta cu totul altfel in cazul ambelor obiective....

Irosirea de oportunitati, lipsa de viziune si actiune sunt, din pacate, trei trasaturi care au marcat sectorul energetic in ultimii ani," scrie fostul ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu, pe Facebook.