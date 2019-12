S-a aflat cauza morţii lui Brian Tarantina. Ce l-a ucis pe faimosul actor

Brian Tarantina, celebru pentru rolurile sale din "The Marvelous Mrs. Maisel", "Donnie Brasco", "The Sopranos", "NYPD Blue" sau "Law&Order", a murit în urma unei supradoze de droguri multiple. În urma acestui cocktail, actorul Brian Tarantina s-a intoxicat și i-a adus moartea. Fentanilul este de 50 de ori mai puternic decât heroina, conform The Mirror. De asemenea, este de 100 de ori mai puternică decât morfina.

Printre cei care au murit de acest cocktail se numără și Prince (mort în 2016), Tom Petty (2017), raperii Mac Miller (2018) și Lil Peep (2017), dar și jucătorul de baseball Tyler Skaggs (2019).

Brian Tarantina a murit în data de 2 noiembrie.