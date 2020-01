S-a aflat! Cu ce echipă din Liga 1 ţine Anamaria Prodan. Nu este FCSB!

Anamaria Prodan susţine că este fan Dinamo dintotdeauna şi că a ajutat gruparea din "Groapă" din postrura de agent FIFA.

Anamaria Prodan îl face praf pe Ianis Hagi. Atac fără precedent la fiul "Regelui"

"Sunt dinamovistă, cum să nu? Așa o să mor! Unii se bat cu pumnul în piept, dar eu acolo am crescut, acolo m-am născut. Da, soțul meu a fost antrenor la FCSB, dar suntem profesioniști. Fac transferuri și acolo, dar țineți minte când am ajutat Dinamo și am adus jucători pe bani puțini? Când cei de acolo n-au mai vrut jucătorii respectivi (n.r - Danijel Subotic și Teddy Mezague), i-am luat de la echipă. Făceam eu pentru alt club așa ceva, să iau jucătorii care mai erau sub contract încă trei ani și să plec? Îmi doresc foarte tare să se realizeze vânzarea clubului, eu spun că într-un an de zile am juca Europa League. Sau minimum Europa League", a spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, acuzaţii grave la adresa lui Gică Hagi. "Eu nu lucrez aşa! Nu vreau să mă duc la puşcărie!"

Anamaria Prodan (47 de ani) a dezvăluit la GSP Live că Dinamo ar urma să ajungă pe mâinile unui fond de investiții străin, condus de familia regală din Emiratele Arabe Unite.

"Pe 29 noiembrie, un club din Championship, Charlton, a fost cumpărat de un fond de investiții care are peste 60 de firme în toată lumea. E o chestiune de negocieri. Ei doreau să investească la Dinamo. În toată nebunia asta de a cumpăra clubul Dinamo, ei au cumpărat Charlton cu 65 de milioane de euro. Erau asociați cu Claudiu Florică. Am stat de vorbă inclusiv cu Negoiță. Noi am adus ceva concret, era vorba de scrisoarea fondului de investiții, cei de acolo spuneau că voiau să cumpere clubul. Vorbim de familia regală din Emirate, care vrea să facă performanță la Dinamo", a spus Anamaria Prodan.