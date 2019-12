S-a desluşit marele mister! De ce cântă Ştefan Hruşcă doar COLINDE de peste 25 DE ANI

Ștefan Hrușcă adună o mulțime de fani în sălile de concerte, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă.

"O grămadă le ştiu de-acasă, din Leud, primele colinde. După aia am început să merg prin ţară şi am cules. Într-o primă fază singur, pe urmă l-am avut pe George Ţărnea cu mine şi m-a ajutat el foarte mult. Am continuat şi după ce s-a stins George. Am prieteni în ţară care sunt ca vestitorii: Ştefane, vezi că în zona aceea am o mătuşă care ştie câteva colinde, te interesează? Şi aşa ajung în multe locuri din ţară", a spus Ştefan Hrușcă despre pasiunea sa pentru colinde.

Lista celor mai frumoase COLINDE DE CRACIUN

Ştefan Hrușcă a scos în anii '90 primul album de colinde, iar concertele le-a început în 1993 și le ţine până în ziua de azi. Artistul a dezvăluit care este secretul longevităţii sale.

"Eu cred că am fost un deschizător de pârtii pentru mulţi care nici nu se gândeau să colinde. Sunt convins. Acum, unii sunt răutăcioşi. Mă rog, fiecare îşi spune părerea şi îşi face dreptatea lui. Dar e păcat să transformi colindul sau să-l batjocoreşti cum fac unii. Pentru că sunt sfinte lucrurile strămoşeşti", a declarat Ştefan Hrușcă.

Ştefan Hruşcă este stablit în Canada, unde face tot ceea ce îi place: cântă colinde pentru români, la diferite sărbători.