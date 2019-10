Articol publicat in: Societate

S-a închis restaurantul LA COCOŞATU. Nereguli GRAVE descoperite de PROTECŢIA CONSUMATORULUI

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Inspectorii ANPC au închis, temporar, restaurantele La Cocoşatu şi La Gil, în urma unor neregulilor constatate în urma unor controale. Amenzile pentru cele două localuri însumează 75.000 de lei. Autorităţile au descoperit la "La Gil" condiţii igienico-sanitare necorespunzătoare, produse expirate şi neconforme şi faptul că nu sunt respectate condiţiile de temperatură. De asemenea, tot în cazul acestei unităţi este vorba şi despre practici comerciale înşelătoare. Inspectorii au aplicat o amendă de 55.000 lei. Pentru "La Cocosatu", amenda s-a ridicat la 20.000 lei şi s-a dispus oprirea definitivă de la preparare şi consum uman a cantităţii de 52 kilograme de produse diverse. Consumaţi FAST FOOD? Recomandări de la Protecţia Consumatorilor "În momentul în care se remediază problemele pot să deschidă. Asta înseamnă de la o zi la maximum 6 luni", a declarat Paul Anghel, directorul general al Direcţiei Control şi Supraveghere Piaţă din ANPC. loading...

