S-a stins din viaţă o actriţă şi cântăreaţă. A jucat şi în celebrele serialele "The Mod Squad" şi "Twin Peaks"

Actriţa şi cântăreaţa Peggy Lipton, cunsocută din serialele "The Mod Squad" şi "Twin Peaks", a murit la vârsta de 72 de ani



Peggy Lipton, actriţă şi cântăreaţă cunoscută pentru rolurile din "The Mod Squad" şi "Twin Peaks", mama Rashidei Jones, a murit de cancer la vârsta de 72 de ani, potrivit Variety.



Fiicele sale Rashida şi Kidada Jones au anunţat moartea în Los Angeles Times. Actriţa fusese diagnosticată cu cancer la colon în 2004.



Lipton a câştigat un Glob de Aur şi a fost nominalizată de patru ori la premiile Emmy pentru rolul ei din "The Mod Squad", în care a apărut din 1968 până în 1973.



După o lungă pauză în care şi-a crescut fetele, s-a întors pe platourile de filmare la "Twin Peaks", celebrul serial regizat de David Lynch în care a jucat rolul Norma Jennings, patroana Double R Diner. A reluat rolul în al treilea sezon al serialului din 2017.



În "Angie Tribeca", a jucat rolul Peggy Tribeca, mama Rashidei Jones. Recent, a apărut în "Claws" şi "A Dog’s Purpose" şi a avut roluri în "The Postman" a lui Kevin Costner, şi în "Popular", "Alias" şi "Crash".