S-a stins din viaţă un monstru sacru al filmului, premiat de două ori la Cannes

Informaţia despre decesul cineastului, produs vineri, a fost făcută publică de Slovacke divadlo, un teatru pe care acesta îl frecventa, şi a fost confirmată ulterior de un reprezentant al familiei pentru agenţia de presă CTK.

Din anii 1950, Jasny a realizat aproximativ 50 de filme în fosta Cehoslovacie și apoi în Vest, unde a migrat după ocupația sovietică din 1968.

Cel mai celebru film al său, "All My Good Countrymen", lansat în 1968, despre schimbările brutale produse în societate sub comunism, a fost interzis în Cehoslovacia, dar i-a adus premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de la Cannes.

De asemenea, a primit premiul special al juriului la festivalul de pe Croazetă în 1963, pentru lungmetrajul "The Cassandra Cat". În anii 1980, Jasny s-a stabilit în SUA, unde a lucrat ca profesor la Columbia University, apoi a revenit în Cehia. Pelicula regizată de Jasny "Hell on Earth", cu mărturii ale unor supraviețuitori ai Holocaustului, a fost inclusă în proiectul cinematografic "Broken Silence" (2002), format din cinci documentare şi care a fost comandat de Survivors of the Shoah Visual History Foundation, fundația cineastului american Steven Spielberg. Tatăl lui Jasny a fost ucis în lagărul nazist de la Auschwitz.