Povestea bătrânului care se chinuie să supravieţuiască. "Are nevoie urgentă de un acoperiş deasupra capului!"

Un bătrân din satul Homița, comuna Cristești, are nevoie de un loc decent unde să-și poată duce liniștit zilele care i-au mai rămas, scrie newspascani.ro.

Costică Olărița în vârstă de 82 de ani este la căpătul puterilor și are mare nevoie de ajutor. Nu are pe nimeni: este văduv de mulți ani, fără copii. O tânără impresionată de sărăcia în care se chinuie să supraviețuiască bătrânul, care este și foarte bolnav, a făcut publică povestea acestuia pe internet.

Citeşte şi Apel umanitar. O familie cu 3 copii are nevoie de ajutor după ce un incendiu devastator i-a lăsat fără acoperiş desupra capului FOTO

"Pentru că ca el nu are facebook , voi cere eu pt el !!! Nea Costică...este un bătrân de 82 de ani care este la capătul puterilor. Un bătrân nevoiaș care chiar are mare nevoie de ajutor. Este văduv de foarte mulți ani, nu are copii, nu are pe nimeni. Are mare nevoie de ajutorul vostru cei ce doresc și pot ajuta cu orice: haine,mâncare, și mai ales lemne. Trăiește de ani de zile fără curent. Are pereții negrii din cauza lumânării care o folosește de ani de zile, în loc de curent. Din când în cand mai duce cineva câte o mâncare caldă, și vede cum se mai simte. Este și foarte bolnav. Cine îl poate ajuta și dorește, îl puteți găsi în (sat.Homița, com Cristești...județul Iași. Strada Cot.) Olărița Costică. Dacă Primăria și statul nu fac nimic în privința oamenilor ca el, să facem noi , oameni buni ! Noi cei care știm ce înseamnă să muncești, cei care mergem la muncă pe 3 schimburi pentru 1200 -1300 lei , cei care trăim mai bine sau mai prost, cei care știm sa împărțim! Vă rog să nu rămâneți indiferenți!!!", a menționat Andreea Carmen Oprea într-o postare pe facebook.

Din fericire, multă lume s-a oferit să întindă o mână de ajutor. Un membru al grupului "Donații Pașcani", Fănică Apetroaie, alături de un grup de tineri, l-au vizitat în weekend și i-au dus alimente, îmbrăcăminte, pilote, saltea și lucruri necesare pentru gătit.

Tot în acest caz s-a implicat și Asociația "Ștergem o Lacrimă" din Iași, după ce mai multe persoane i-au cerut ajutorul. Și din această parte vin vești bune! Pentru două luni îi vor închiria un container bătrânului, până reușesc să strângă suma necesară pentru ai construi o cameră și un grup sanitar (au discutat pentru un proiect și costurile materialelor). Containerul va fi închiriat de la firma containere-inchiriat.ro și îi costă 620 lei pe lună. Deja o persoană s-a oferit să achite costul pentru o lună.

"Sâmbătă vom livra containerul la el în curte și urmează să primim aprobarea de la Primărie să il putem conecta la un stâlp de curent din apropiere, pentru a avea căldură! Momentan are hrană și foarte multă îmbrăcăminte, strigătul nostru de ajutor spre dumneavoastră este dacă doriți să ne ajutați cu bani pentru a achiziționa materiale de construcție!Știu că ne-ați fost alături la fiecare proiect sau campanie in parte, dar aici avem o urgență.... afară este foarte frig iar condițiile în care trăiește singur, sunt jalnice...", a postat pe pagina sa de facebook Asociația "Ștergem o Lacrimă" din Iași.

Donațiile dumneavoastră pot fi făcute în contul Asociatia Stergem o Lacrima cu mențiunea " Olărița Costică" sau numerar la sediul Asociației din Cug!

Beneficiar- Asociatia Stergem o Lacrima StergemoLacrima Sol

Cif: 38762160

RON: RO26BRDE240SV07856442400

EURO: RO23BRDE240SV15077182400

Tot în ajutorul lui nea Costică a sărit și Asociația "Sunt ai noștri", care se ocupă de ajutorul bătrânilor defavorizați, iar duminică vor ajunge la bătrân.