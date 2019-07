SABAIL - CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Oltenii debutează în Europa League

SABAIL - CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Craiova debuteaza in noul sezon in deplasare cu Sabail din Azaerbaidjan, de la ora 19:00, live pe RomaniaTV.net. Ambele echipe au terminat sezonul trecut pe locul 3 in campionat, iar acum incep cu primul tur preliminar in Europa League. Castigatoarea dublei se va duela in turul 2 cu invingatoarea dintre Honved (Ungaria) si Zalgiris (Lituania).