Sabin Ilie, surprins de soţie cu o altă femeie într-o cameră de hotel. Leta Ilie: "Am dus-o cinci metri de păr până la scări!" VIDEO

Leta Ilie îl acuză de adulter pe Sabin Ilie, incidentul având loc în 2005.

Fiul lui Sabin Ilie, condamnat pentru o faptă EXTREM DE GRAVĂ. Incredibil: ce a putut să facă la doar 16 ANI

"Nu am avut probleme cu soții sau iubite, doar cu admiratoare care veneau cu tricouri brodate pentru Sabin. Găseam cutiuțe cu medalioane de aur. Eu eram geloasă tare. Le mai alergam. L-am prins o dată la hotel. Am vrut să îi fac o surpriză plăcută, m-am aranjat, mi-am pus o fustiță scurtă, dar a fost una nereușită pentru el și pentru mine. L-a salvat Adrian atunci. Au făcut schimb de apartamente și Adrian s-a speriat când m-a văzut. Sabin era cu o domnișoară în altă parte. A ieșit Sabin, a ieșit și aia și am dus-o cinci metri de păr până la scări", a declarat Leta Ilie pentru ProSport.

Sabin Ilie, părăsit de a doua nevastă pentru un milionar FOTO

Sabin Ilie s-a retras din activitate în 2009. De-a lungul carierei a jucat la Steaua, Fenerbahce, Kocaelispor, Valencia, UE Lleida, FC Național, Dinamo, Rapid, Energie Cottbus, CC Yatai, JS Sainty, Iraklis, UTA și Hailifeng.